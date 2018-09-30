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Новая коллекция Balenciaga: платья с запахом, рубашки с фотопринтами и костюмы с Эйфелевой башней

В Париже прошел показ Balenciaga, сет дизайн которого был сделан в форме закольцованного тоннеля с гипнотическими видео от художника Джона Рафмана. И это едва ли не единственный эксцентричный элемент весенне-летнего шоу: на этот раз на подиуме не было ни многослойных луков, ни кроксов на шпильке, ни пушистых сумок-баулов. Вместо них — лаконичные кожаные пальто, брендированные платья на бретелях, оверсайзовые нескучные рубашки и футболки с показателем расхода топлива.

Хотя некоторые свои фишки Демна Гвасалия переносит из сезона в сезон — так, он продолжает делать «сувенирную» продукцию. В прошлых сезонах это были сумки с геолокацией и пейзажами Парижа, в следующем будут черные костюмы с вышитыми Эйфелевыми башнями. Все образы по-прежнему стилизованы крупными украшениями: «цепными» ожерельями или гигантскими серьгами-клипсами. А еще в большинстве выходов есть визуально деформирующие фигуру вещи — пальто с «феминистскими» плечами, рубашки с объемными рукавами, блузы с воротниками-стойками и драпированные платья. 

Тенденции, которые уже вырисовываются на следующий сезон, Демна использует очень аккуратно: платьев из платков, как у Burberry и Dries Van Noten, в его коллекции нет, зато кожаные ремни, которыми Alexander Wang оборачивал талию, а Saint Laurent — голову, вошли в декор остроносых туфель. Кажется, они снова перетягивают на себя внимание с кроссовок, особенно если носить их вместе с брендированными черными колготками (они у нового Balenciaga тоже появились!). 

Фото: vogue.com 

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