Новая коллекция Balenciaga: платья с запахом, рубашки с фотопринтами и костюмы с Эйфелевой башней

Тенденции, которые уже вырисовываются на следующий сезон, Демна использует очень аккуратно: платьев из платков, как у Burberry и Dries Van Noten, в его коллекции нет, зато кожаные ремни, которыми Alexander Wang оборачивал талию, а Saint Laurent — голову, вошли в декор остроносых туфель. Кажется, они снова перетягивают на себя внимание с кроссовок, особенно если носить их вместе с брендированными черными колготками (они у нового Balenciaga тоже появились!).