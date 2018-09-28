Первая коллекция Эди Слимана для Celine: леопардовые пальто, юбки из «фольги» и мужские костюмы

В сети уже появилось мнение, что Celine времен Эди Слимана — смесь Saint Laurent и Chanel: на это намекают тотал-блэк образы из гранжевых ботинок и расшитых платьев А-силуэта. На ДНК французской марки, известной минималистичными образами из высококачественных материалов, намекают только однотонные шаровары, шерстяные пиджаки, кожаные куртки и строгие унисекс-костюмы. Красочную гамму в шоу вносили красные наряды с «феминистскими» плечами, юбки, сделанные из золотой «фольги», и разноцветные бюстье, расшитые пайетками.