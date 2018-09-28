Первая коллекция Эди Слимана для Celine: леопардовые пальто, юбки из «фольги» и мужские костюмы
Экс-дизайнер Saint Laurent Эди Слиман показал свою первую коллекцию для Celine: в декабре прошлого года из французского бренда ушла Фиби Файло, возглавлявшая его на протяжении десяти лет. Показ получился совмещенным: помимо женских образов (блестящих платьев мини-длины, строгих пауэр-сьютов и кожаных кроп-топов), на подиуме появилось несколько мужских. Теперь Celine — конкурент Berluti: по крайней мере, в рамках производства пиджаков и брюк.
В сети уже появилось мнение, что Celine времен Эди Слимана — смесь Saint Laurent и Chanel: на это намекают тотал-блэк образы из гранжевых ботинок и расшитых платьев А-силуэта. На ДНК французской марки, известной минималистичными образами из высококачественных материалов, намекают только однотонные шаровары, шерстяные пиджаки, кожаные куртки и строгие унисекс-костюмы. Красочную гамму в шоу вносили красные наряды с «феминистскими» плечами, юбки, сделанные из золотой «фольги», и разноцветные бюстье, расшитые пайетками.
На них Эди Слиман набивает руку для создания кутюрной коллекции Celine: да, это еще одно новшество одного из самых андеграудных дизайнеров планеты. Также Эди объявил о запуске ароматов марки — так что новости о ее ребрендинге только начинаются.
Фото: vogue.com
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