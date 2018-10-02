Сумка-полено, шуба из плюша, кислотные кроссовки и еще 30 самых модных вещей октября

Мы изо всех сил сдерживали себя, чтобы не поставить заголовок «Бархатный сезон», потому что у Brunello Cucinelli случился именно он. Пальто, костюмы, жакеты, комбинезоны и даже футболки сшиты из всех видов мерцающей ткани. Бархат может быть совсем тонким, плотным и мягким, зеркальным и гладким, но должен быть — в широкий или мелкий рубчик. Стилизовать такие вещи стоит с оглядкой на 1970-е: с объемными шерстяными свитерами, оверсайзовыми шубами и широкополыми шляпами. (Brunello Cucinelli)