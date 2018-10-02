Сумка-полено, шуба из плюша, кислотные кроссовки и еще 30 самых модных вещей октября
Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая собирается кутаться в бархаты и кашемиры и рада возвращению охристой гаммы 1970-х. А для того, что называется «Тач сезона», она предлагает добавить один супермодный элемент: лимонную шубу или космические кеды.
Николя Гескьер (в лучших традициях метамодерна!) миксует архивную модель сумки Maroquin City 1930 года с футуристичным принтом-микросхемой. (Louis Vuitton)
Из соревнования на звание самых-самых ugly sneakers сезона выбывают кроссовки Prada Nylon Tech — слишком красивые. (Prada)
Вырастить за ночь подрастерявший листья лес в парижском выставочном зале Гран-Пале под силу только Карлу Великому. По подиуму шуршали меланхоличные героини Пруста, викторианские дамы и рок-звезды 1980-х, причем все эти персонажи могли столкнуться в одном луке. И все же ключевое слово коллекции — баланс: золотые ботфорты уравновешивало пальто целомудренной длины, а пафос диско-юбки из бронзового ламе был снижен с помощью блузы с глухим воротом. И главное в осеннем прозрачном воздухе — это цвет: бронзовый, мшистый, жемчужно-серый со всполохами ослепительно-голубого или фуксии — Лагерфельд одолжил краски с палитры Моне, Дега и Сера. (Chanel)
Мы влюблены в шерстяное пальто Herno! Его принт напоминает написанный акварелью узбекский узор икат, а крой — рукав три четверти и строгая форма — позаимствован из гардероба Джеки Кеннеди. И да, мы — за международные отношения и интернациональное единство! (Herno)
Французы из Cop. Copine знают толк в dress du jour: монохром, четкий крой, длина миди. Добавьте каблуки и крупные золотые украшения — и лук превращается в элегантный выходной. Шарман! (Cop. Copine)
Пиджак в клетку — это не скучный профессорский прикид, а маст-хэв сезона. Идеальный — у Gerard Darel: правильной длины, до середины бедра, и в актуальнейшей охристой гамме, будто из 1970-х. Носите его с ботфортами и мини, чтобы не быть похожей на училку. (Gerard Darel)
Любимая тенденция сезона — ходить, завернувшись в плед. И это не шутка! Идеальный палантин мы нашли у Dorothee Schumacher: с принтом 1989, годом рождения марки, и классным сочетанием болотного, черного и кирпичного. Носить — как платье, юбку или пончо! (BOSCOFAMILY)
Смело, товарищи, в ногу — поют нам кейпы, платья-платки и даже мюли Salvatore Ferragamo. И революционный настрой коллекции совпадает с новым представлением о женственности — теперь это сильная, властная, бескомпромиссная и имеющая право выражать свою сексуальность любым образом особа. Как раз такую имел в виду креативный директор женской линии Пол Эндрю, когда придумал свою первую it-bag для модного дома. Геометричная и строгая The Studio Bag может быть песочного, черного или насыщенного синего оттенка из кожи страуса, крокодила или овчины, но мы голосуем за ослепительно-алый оттенок в классической коже. (Salvatore Ferragamo)
Мы изо всех сил сдерживали себя, чтобы не поставить заголовок «Бархатный сезон», потому что у Brunello Cucinelli случился именно он. Пальто, костюмы, жакеты, комбинезоны и даже футболки сшиты из всех видов мерцающей ткани. Бархат может быть совсем тонким, плотным и мягким, зеркальным и гладким, но должен быть — в широкий или мелкий рубчик. Стилизовать такие вещи стоит с оглядкой на 1970-е: с объемными шерстяными свитерами, оверсайзовыми шубами и широкополыми шляпами. (Brunello Cucinelli)
Картинки из парижской жизни появились на свитшотах Weill. Графичные соборы, набережные и рю, подкрашенные акварелью и приукрашенные нашивками, — тот самый праздник, который всегда с тобой. (ТРК «Атлантик Сити»)
Само название коллекции Whitney — да, в честь нью-йоркского музея современного искусства — подразумевает, что в клетчатом пиджаке и укороченных брюках Vassa & Co. можно составить конкуренцию Уорхолу и Поллоку. Но мы будем носить их не только в храмы искусства и библиотеки, а, пожалуй, повсюду. (ТРЦ «Галерея»)
Загадочный золотой слиток с тисненым принтом Monogram не что иное, как держатель для телефона от Louis Vuitton. В чехол помещается ваш любимый айфон, кольцо упирается в поверхность стола — и вы смотрите интервью Познера (или Дудя?) без рук! (Louis Vuitton)
Ну очень красивые пальто выпустил Max Mara Atelier к осени: двенадцать идеально скроенных моделей из кашемира, альпака и шерсти. У каждой своя супердеталь — роскошный пояс-бант, норковая подкладка, «встроенный» пуховик или теплый капюшон. Мы выбираем мохеровый кокон цвета поздней брусники! (Max Mara)
Проверено: в рюкзак Shell петербургской марки Arny Praht войдет вся ваша жизнь. Айпад, кошелек, косметичка и даже книга для любителей олдскула упакуются в ретроноситель из экокожи. (ТРЦ «Галерея»)
Наши любимые мунбуты Jog Dog делают вид, что они — леопард. Этот самый актуальный принт сезона еще и светится в темноте: породистые пятнышки выведены на светоотражающей ткани Lumi. (jogdog.ru)
Психоделический и очень инстаграмный принт Dreamer, то есть «Мечтатель», обязан своим появлением вовсе не лету любви и субкультуре хиппи, как можно было бы подумать. Причудливые линии и сновидческие мотивы вдохновлены викторианской манерой живописи франко-английского художника Эдмунда Дюлака. Особенно мастеру начала ХХ века удавалась графика для сказок — одна из книг Шарля Перро с иллюстрациями Дюлака даже была издана в России в 1911 году. Принт обосновался и в мужской, и в женской линии Paul Smith, а значит, ваша мечта точно сбудется. (Paul Smith)
В Петербурге конкуренции нет (ну почти): в лукбуке осенней коллекции Jana Segetti дизайнер Наталья Каптур сняла коллегу — дизайнера Полину Нитолкан. И Полине очень идут лавандовые костюмы-двойки как из 1950-х и оверсайзовые пальто в елочку будто из 1980-х. (Jana Segetti)
Куртка-пилот Balenciaga в новом ярко-красном цвете разбила нам сердце. Теперь у марки в ДЛТ целый корнер, и эта ослепительная куртка из овчины — его главное украшение. (ДЛТ)
Дизайнер американской марки Tibi Эми Смиловиц умеет расставить акценты: графитное платье оттеняет лимонной шубой, угольный свитер — серебряной юбкой, а голубую юбку — фиолетовым свитшотом. (Au Pont Rouge)
Нет хита главнее, чем балаклава! Радикалы выбирают Gucci — c прорезями для глаз и рта, консерваторы — версии, больше похожие на то, что в 1990-х называлось капор. Первый круче — можно забыть про косметику, например! (nevsky 152)
Допустим, принцип капусты для петербуржца не новость, а суровая необходимость: комплект водолазка — кардиган — дутик мы носим с октября по май. Но дизайнеры Tommy Jeans предлагают сделать капусту цветной: солнечно-желтые пуховики, вязанные из колорблоков свитеры и неоновые логотипы спасут нас не от авитаминоза, но от северной меланхолии. Ищите в первой совместной коллекции автогонщика и пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона и марки Tommy Hilfiger! (ТРЦ «Галерея»)
Если на что-то и менять сверхудобные кроссовки, то только на английские ботинки John Lobb! Никакие новомодные релизы не могут похвастаться историей в сто пятьдесят лет, ручной работой и тем, что бренд взяла под крыло эстетская Hermes Group. И в мире классики есть новости: безупречные дерби Sentry установили на сверхлегкую подошву. (St-James)
Раньше мы могли только догадываться, в честь какой Whitney названа сумка MICHAEL Michael Kors. Теперь у нас есть рабочая гипотеза: имя досталось ей от миллионерши и мецената Гертруды Вандербильт Уитни, основательницы однофамильного нью-йоркского музея современного искусства, который построили адепт движения Баухаус и функционализма Марсель Брейер и хай-тековец Ренцо Пиано. Практичность и минимализм, умноженные на эстетику ар-деко, — и вот по улицам Нью-Йорка и Петербурга гуляет it-bag, выпущенная в коже, замше, твиде и вельвете. Искусство — в массы! (ТРЦ «Галерея»)
Производство перчаток Churchill передается с 1897 года в одноименной семье уже четвертому поколению. Эти — из мягчайшей оленьей кожи — признавались лучшими на свете для мотоциклистов, но нужны и пешеходам, и автомобилистам. (Renegade Store)
Секс вернулся в большой город — к двадцатилетию культового сериала компания Intimissimi позвала Сару Джессику Паркер прогуляться по Манхэттену, а заодно выступить лицом осенней рекламной кампании. В новом кружевном бра-балконете марки и в шелковой пижаме, но непременно на шпильках, Сара Джессика коучит не хуже Тони Роббинса: «Носите белье для себя, а если его оценит какой-нибудь Мистер Биг, что ж, молодец, у парня явно хороший вкус!» (ТРЦ «Галерея»)
Пуховик — царь царей нового сезона. Длинные или короткие, с воланами или с мехом — даже объемные шарфы теперь стали пуховиками! В Laurel предложили остроумный — и очень жизненный! — микс. С дутым теплым верхом дизайнеры марки предлагают носить пижамные костюмы из шелка с обязательным ярким принтом. Да, даже в офис. (Laurel)
Выбежать на марафон солнечным октябрьским утром, макать круассан с миндальным кремом в капучино с корицей, кормить увесистых белок в Павловском парке, кутаться в пальто из мягкой шерсти букле — с этими вечными ценностями осень становится лучшим временем года. И дизайнеры Fabiana Filippi полны решимости сделать эту осень просто идеальной: кашемир, тонкая пряжа, шелк подобраны в графитном, молочном, агатовом, древесном оттенках, чтобы вы и пейзажи Финского залива были одна сплошная #совместимость. Белоснежные брючные костюмы свободного кроя мы будем носить с сумкой из страусиных перьев, а шелковые платья в пол — с укороченными шубками. (Fabiana Filippi)
Всего пятьсот пар брогов, дерби, лоферов и вингтипов из премиальной капсульной линии для мужчин Ecco Vitrus разлетятся по миру. Для каждой из семи столиц — собственный цвет. В Россию приедет модель Vitrus for Tsvetnoy. За красными, зелеными и желтыми летите в Токио, Шанхай, Лондон, Нью-Йорк, Амстердам или Копенгаген! (ecco-shoes.ru)
Оверсайзовое пальто Tom Tailor хоть и прикидывается шубкой из мутона, но гораздо, гораздо лучше! Во-первых, при изготовлении экомеха ни одного барашка не пострадало, во-вторых, его можно носить даже в плюс десять без угрозы получить тепловой удар, а в-третьих, какой удивительный коралловый цвет с переливами на жатом бархате! (ТРЦ «Галерея»)
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: архивы пресс-служб
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