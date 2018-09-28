Новая коллекция Balmain: рваные жакеты, платья из бинтов и бронебойные корсеты

«Я не одержим трендами, я зациклен на парижском, французском стиле, — рассказал Рустен перед началом шоу. — Иногда, когда люди не понимают, чем я вообще занимаюсь и зачем продвигаю кутюр на новый, странный уровень, я объясняю, что это очень по-парижски. При этом я не стараюсь казаться классным. Единственное, о чем я думаю сейчас — какие мои действия, коллекции, слова будут помнить спустя лет 100».