Новая коллекция Balmain: рваные жакеты, платья из бинтов и бронебойные корсеты
В Париже прошел показ Balmain — с Карой Делевинь, Наташей Поли, Валерией Кауфман и Даки Дот в главных ролях. Весенне-летнюю коллекцию уже назвали одной из лучших за всю карьеру Оливье Рустена — все потому, что в ней на этот раз были не только роскошные платья из пайеток, металлика и страз Swarovski, а смесь кутюра, урбанизма и «бытового» андеграунда.
Шелковые костюмы-пижамы сменялись рваными свитерами и брюками в полиэтиленовых пакетах, вечерние платья с крыльями чередовались с нарядами из бинтов, а «хрустальные» комплекты с гигантскими моносерьгами перекликались с «кособокими» жакетами и сумками в стиле Issey Miyake. Приемы, которые использует Рустен (вещи с будто бы потрескавшейся краской, замшевые тотал-луки и бронебойные корсеты, которые в Петербурге делает дизайнер Саша Амплитуда), совсем не новые, однако в рамках той стилистики, которую пропагандирует Balmain, они выглядят довольно здорово и аутентично.
«Я не одержим трендами, я зациклен на парижском, французском стиле, — рассказал Рустен перед началом шоу. — Иногда, когда люди не понимают, чем я вообще занимаюсь и зачем продвигаю кутюр на новый, странный уровень, я объясняю, что это очень по-парижски. При этом я не стараюсь казаться классным. Единственное, о чем я думаю сейчас — какие мои действия, коллекции, слова будут помнить спустя лет 100».
Фото: vogue.com
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