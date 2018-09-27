Новая коллекция Off-White: сумки-наколенники, экипировки атлетов и брюки со змеиным принтом

И действительно: почти такие же спортивные комбинезоны цвета хромакея мы видим на атлетических забегах, а строгие рубашки с белыми воротничками — в любых офисах страны. Да и представляют их вполне реалистичные (и даже далекие от мира моды) персонажи: мастер многоборья Катарина Джонсон-Томпсон, бегунья Вашти Каннингем, спринтер Дина Эшер-Смит и олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам, которые приняли участие в показе вместе с Карли Клосс, Кайей Гербер, Джорданн Данн и Беллой Хадид. Единственное, что переносило нас в фанатическое будущее (как минимум, в весенне-летний сезон 2019 года) — стайлинг: минималистичные платья дополняли вьетнамки из брендированных лент, спортивные боди — многослойные пачки, а перфорированные блузы — короткие перчатки из тонкого кружева.