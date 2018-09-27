Новая коллекция Off-White: сумки-наколенники, экипировки атлетов и брюки со змеиным принтом
В Париже прошел показ Вирджила Абло, который за последние полгода вывел бренд Off-White на теннисный турнир US Open и красную дорожку MTV VMA. «Мы делаем "стритвир" (в кавычках), но на самом деле это мои рассуждения о том, что люди носят повседневно. Главная цель — показать на подиуме реалистичные образы, поэтому коллекции Off-White можно назвать "модой, встречающейся в природе"», — говорит дизайнер.
И действительно: почти такие же спортивные комбинезоны цвета хромакея мы видим на атлетических забегах, а строгие рубашки с белыми воротничками — в любых офисах страны. Да и представляют их вполне реалистичные (и даже далекие от мира моды) персонажи: мастер многоборья Катарина Джонсон-Томпсон, бегунья Вашти Каннингем, спринтер Дина Эшер-Смит и олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам, которые приняли участие в показе вместе с Карли Клосс, Кайей Гербер, Джорданн Данн и Беллой Хадид. Единственное, что переносило нас в фанатическое будущее (как минимум, в весенне-летний сезон 2019 года) — стайлинг: минималистичные платья дополняли вьетнамки из брендированных лент, спортивные боди — многослойные пачки, а перфорированные блузы — короткие перчатки из тонкого кружева.
Вирджил назвал коллекцию Track-and-Field, предложив и альтернативное название — Nike couture. Практически каждая вещь из первых подиумных выходов сделана в коллаборации со спортивным брендом, который недавно также выпустил с Off-White экипировку для Серены Уильямс. Прозрачные топы с логотипом, корсетированные платья-рубашки и кроссовки с шипованной подошвой — лучший мерч для сегодняшних фантов спорта и поклонников течения athleisure, с этого момента неизменимо связанного c couture.
Фото: vogue.com
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