В Петербург приехали куртки Moncler x Simone Rocha, которые красивее кутюрных платьев

Получив предложение сделать куртки для Moncler, команда Simone Rocha сложила мудборд из образов альпинисток XIX века — они носили драпированные костюмы с воланами и дополняли их бусами в несколько рядов. Поэтому пуховики из коллаборации получились очень нарядными — в них можно подниматься не только в Альпы, но и на ступени Метрополитен-музея, где проходит Met Gala. Сразу после 3 этажа ДЛТ, где верхняя одежда Moncler X Simone Rocha продается по ценам до 139 000 рублей.