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В Петербург приехали куртки Moncler x Simone Rocha, которые красивее кутюрных платьев

Новый сезон пришел с вещами, которые мы ждали целый год: наконец, в ДЛТ можно купить кутюрные куртки из коллаборации бренда верхней одежды Moncler и британской марки Simone Rocha. Они стали частью проекта Moncler Genius, в рамках которой компания выпускает совместные коллекции с дизайнерами Palm Angels, Craig Green и Valentino. 

  • Moncler x Simone Rocha

  • Moncler x Simone Rocha

  • Moncler x Simone Rocha

  • Moncler x Simone Rocha

  • Moncler x Simone Rocha

  • Moncler x Simone Rocha

Получив предложение сделать куртки для Moncler, команда Simone Rocha сложила мудборд из образов альпинисток XIX века — они носили драпированные костюмы с воланами и дополняли их бусами в несколько рядов. Поэтому пуховики из коллаборации получились очень нарядными — в них можно подниматься не только в Альпы, но и на ступени Метрополитен-музея, где проходит Met Gala. Сразу после 3 этажа ДЛТ, где верхняя одежда Moncler X Simone Rocha продается по ценам до 139 000 рублей.

  • Коллекция Moncler x Pierpaolo Piccioli, которая поступит в ДЛТ в октябре

  • Коллекция Moncler x Palm Angels, которая поступит в ДЛТ в октябре

  • Коллекция Moncler x Pierpaolo Piccioli, которая поступит в ДЛТ в октябре

  • Коллекция Moncler x Palm Angels, которая поступит в ДЛТ в октябре

 
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Автор: Алина Малютина
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Места: ДЛТ
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