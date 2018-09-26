Новая коллекция Dries Van Noten: полосатые дождевики, пальто с эполетами и платья для красной дорожки

Так и видим драпированные платья и юбки со шлейфом на Кейт Бланшетт — единственной актрисе, которую Дрис согласился собрать на «Оскар» в 2008 году. Однако шлемы из перьев, авангардные сандалии и прозрачные кардиганы она наденет едва ли — зато мы будем сочетать их с «чешуйчатыми» топами, белыми костюмами и удлиненными анораками. Дождаться бы следующего лета!