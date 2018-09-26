Новая коллекция Dries Van Noten: полосатые дождевики, пальто с эполетами и платья для красной дорожки
Один из любимых зарубежных дизайнеров Петербурга (мы не преувеличиваем!) показал коллекцию на весну — первую женскую после продажи бренда испанской группе Puig, которая также владеет долями Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci и Jean Paul Gaultier. Хорошие новости: Дрис ван Нотен продолжает делать «художественные» дождевики, гигантские плащи-палатки, костюмы на любой случай жизни и платья из «платков». Плохие: в его линейке появились образы для красных дорожек — первое свидетельство влияния конгломерата, нацеленное на выход бельгийской марки в голливудский свет.
Так и видим драпированные платья и юбки со шлейфом на Кейт Бланшетт — единственной актрисе, которую Дрис согласился собрать на «Оскар» в 2008 году. Однако шлемы из перьев, авангардные сандалии и прозрачные кардиганы она наденет едва ли — зато мы будем сочетать их с «чешуйчатыми» топами, белыми костюмами и удлиненными анораками. Дождаться бы следующего лета!
Фото: vogue.com
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