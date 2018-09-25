Новая коллекция Saint Laurent: вечерние купальники, леопадовые платья и кутюрные накладки на соски
В Париже продолжаются показы коллекций сезона весна-лето 2019: второй день в расписании завершил Энтони Ваккарелло, с которым бренд Saint Laurent продлил контракт еще на три (надеемся, счастливых) года. Дизайнер вновь разместил подиум у самого подножья Эйфелевой башни, но на этот раз модели ходили прямо по воде — в туфлях на огромной переливающейся платформе и купальниках, заменивших в финальных выходах вечерние наряды.
Бренд продолжает гиперболизировать свое же ДНК: сен-лорановские пиджаки сделаны из кожи и наделены объемными плечами, ботфорты теперь достают до самого бедра, а прозрачные ткани — будь то кружево или металлизированная сетка — есть в составе платьев, комбинезонов и заправленных в ультракороткие шорты блуз.
Стайлинг полуголым образам делают не сумки, а ремни, обувь и геометричные очки. Первые переместились с талии на лоб, став функциональным украшением прически. Вторые приобрели змеиный окрас, претендуя на звание бестселлера 2019 года. А третьи закрыли девушкам половину лица, доказывая, что очки в стиле Тринити из «Матрицы» были мимолетным трендом этого сезона.
Фото: vogue.com
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