Новая коллекция Saint Laurent: вечерние купальники, леопадовые платья и кутюрные накладки на соски

В Париже продолжаются показы коллекций сезона весна-лето 2019: второй день в расписании завершил Энтони Ваккарелло, с которым бренд Saint Laurent продлил контракт еще на три (надеемся, счастливых) года. Дизайнер вновь разместил подиум у самого подножья Эйфелевой башни, но на этот раз модели ходили прямо по воде — в туфлях на огромной переливающейся платформе и купальниках, заменивших в финальных выходах вечерние наряды.