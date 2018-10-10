Инструкция: где купить и продать одежду, чтобы меньше вредить экологии?

Сдать вещи на переработку

И получить скидку! С 2015 года в некоторых магазинах UNIQLO установлены «зеленые» контейнеры, куда можно сдать ненужную, но чистую одежду. По программе «10 Миллионов Способов ПОМОЧЬ», запущенной владельцем UNIQLO — холдингом Fast Retailing — и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, она идет в пользу людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Так японский бренд не только помогает всем нуждающимся, но и пропагандирует «двойной» жизненный цикл вещей: они не отправляются на свалку и не загрязняют атмосферу, а согревают малоимущие и бездомные семьи.

Такие же контейнеры есть на кассах H&M — самого эко-сознательного из всех масс-маркет брендов. За один пакет вещей, которые давно пылятся на верхней полке гардероба, марка дает скидку в 15% на один предмет из следующей покупки. Среди петербургских продолжателей такой инициативы — организация «Спасибо!», чьи бирюзово-оранжевые контейнеры есть в любом районе города. В них можно положить одежду по сезону, детские игрушки, ненужные сумки и обувь в хорошем состоянии, которые отправятся многодетным семьям, семьям с доходам ниже прожиточного минимума, матерям-одиночкам, родителям детей-инвалидов и выпускникам детских домов до 30 лет.

Адреса контейнеров для ненужных вещей «Спасибо!»: