Инструкция: где купить и продать одежду, чтобы меньше вредить экологии?
На свалке под Петербургом обнаружены 2 млн тонн мусора, в том числе неношеные футболки, старые ботинки и вышедшие из моды сумки. Чтобы не усугублять ситуацию, «Собака.ru» составила инструкцию по осознанному потреблению: рассказываем, куда сдать вещи на переработку, как продлить жизненный цикл тренда и где продать не новую, но классную одежду.
Сдать вещи на переработку
И получить скидку! С 2015 года в некоторых магазинах UNIQLO установлены «зеленые» контейнеры, куда можно сдать ненужную, но чистую одежду. По программе «10 Миллионов Способов ПОМОЧЬ», запущенной владельцем UNIQLO — холдингом Fast Retailing — и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, она идет в пользу людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Так японский бренд не только помогает всем нуждающимся, но и пропагандирует «двойной» жизненный цикл вещей: они не отправляются на свалку и не загрязняют атмосферу, а согревают малоимущие и бездомные семьи.
Такие же контейнеры есть на кассах H&M — самого эко-сознательного из всех масс-маркет брендов. За один пакет вещей, которые давно пылятся на верхней полке гардероба, марка дает скидку в 15% на один предмет из следующей покупки. Среди петербургских продолжателей такой инициативы — организация «Спасибо!», чьи бирюзово-оранжевые контейнеры есть в любом районе города. В них можно положить одежду по сезону, детские игрушки, ненужные сумки и обувь в хорошем состоянии, которые отправятся многодетным семьям, семьям с доходам ниже прожиточного минимума, матерям-одиночкам, родителям детей-инвалидов и выпускникам детских домов до 30 лет.
Адреса контейнеров для ненужных вещей «Спасибо!»:
Купить б/у одежду
«Идея неограниченного и безостановочного потребления всего самого нового и современного не то чтобы теряет актуальность, но несколько утрачивает блеск. Новизна очень долго была нашим культом, но, кажется, взгляд этого бога становится гневным», — писала историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен. Покупать б/у сегодня — не только правильно, но и модно: ретро-пиджаки и куртки отлично сочетаются с бриллиантовыми моно-серьгами и туфлями на брендированных каблуках. Найти предметы ностальгии и осознанного потребления можно на блошином Удельном рынке, в комиссионных магазинах и лучших секонд-хендах Петербурга, а тем, кто любит все осовремененное и индивидуальное, стоит обратиться к Саше Ванину на Чернышевского, 17. Парень собирает одежду по европейским секонд-хендам, делает на них ручную вышивку и яркие принты, фотографирует образы в стиле high fashion и продает по вполне демократичной цене. Наши фавориты — непромокаемый плащ, пиджак-пальто и джинсы с эффектом пролитой краски.
Продать б/у одежду
Комиссионных магазинов в Петербурге предостаточно: взять хотя бы авангардный «Супершоп». Он принимает на реализацию одежду, обувь и аксессуары Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Comme des Garcons, Maison Martin Margiela, Vivienne Westwood, Helmut Lang и Balenciaga, поддерживая повторную эксплуатацию и безотходное фэшн-производство. Команда «Супершопа» также стала одним из соорганизаторов Big Resale Weekend, который состоится 27-28 октября в «Порту Севкабель». Заплатив 1000 рублей за два дня фестиваля, вы сможете продать свои не новые и не брендовые, но обязательно классные вещи.
«Супершоп», наб. канала Грибоедова, 31
«Комильфо», Садовая ул., 28-30 к1
Celebrity, Каменноостровский пр., 27
Купить вещь у eco-friendly бренда
Polyarus с сумками из баннерных сеток, Di Ch с линейкой из остатков своего же производства, adidas с кроссовками из рыболовных сетей, H&M Conscious c платьями из переработанных бутылок и Melissa с башмаками из полимерного пластика. Марок, выступающих за осознанное потребление, становится все больше: если раньше о трансформации мусора в одежду даже не задумывались, то сегодня ее показывают на «Оскаре», «Золотом глобусе» и Met Gala (вспомните эко-трио Люпиты Нионго, Эммы Стоун и Марго Робби в Calvin Klein в 2016 году).
Один из хедлайнеров зеленого движения в Петербурге — Юля Новик из бренда Novik.Love. Девушка выкупает то, что остается после вырубки и производства мебели, и создает красивые, фактурные и вневременные сумки. Средства от их продажи идут на покупку саженцев молодых деревьев: «Согласно философии японца Озаки, собирательного образа из фильма "На Гребне Волны", люди должны возвращать планете больше, чем у нее взяли», — говорит дизайнер.
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To be Woman, 1450 рублей (tobewoman.shop)
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Fedora, 1490 рублей (lmbd.ru)
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Arny Praht, 490 рублей (Arny Praht)
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12storeez, 5790 рублей (12storeez)
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Helmut Lang, 15 400 рублей (Babochka)
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Avos'ka Vintage, 2500 рублей (instagram.com/avoska.vintage)
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Mirstores, 2790 рублей (mirstores.ru)
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Subbota, 4000 рублей (Subbota Showroom)
Купить шоппер или авоську
Мода на хозяйственные сумки возникла параллельно эко-тренду, ведь ответственное отношение к природе — это не только правильная утилизация мусора, но и его минимальное распространение. Купленные продукты, косметику и одежду лучше складывать не в одноразовые пакеты, а в тканевые шопперы — тем более, что российские и зарубежные дизайнеры выпускают их самых разных (ультрамодных!) вариантах. Дизайнер Ася Мальберштейн, запустившая в декабре прошлого года бренд To Be Woman, сделала стихотворно-эротические сумки с художницей Аней Општейне и поэтессой Дафной Граф. Автор открыток «В Питере — любить» презентовала серию по мотивам петербургских достопримечательностей и героев. А австрийский бренд Helmut Lang продает клетчатые баулы, как у челноков в эпоху перестройки — альтернативой может быть авоська, также отсылающая к моде 90-х.
Купить шубу из эко-меха
Несмотря на то, что шуба — один из элементов российской модной идентичности, от меха животного происхождения отказываются все больше соотечественников. Искусственные манто выглядят не хуже натуральных, а стоят в два, а то и три раза дешевле. Посмотрите на телогрейки от MSGM, Dries Van Noten, UNIQLO и Herno, уже выступивших за sustainable fashion (термин, обозначающий производство одежды из переработанных или безвредных для окружающей среды материалов — Прим. ред.) или на коллекции финалистки конкурса «Новые имена в моде» Ольги Чернощековой, уже покорившие Лондон, Краков, Токио и Будапешт.
Фото: архивы пресс-служб
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