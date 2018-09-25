Новая коллекция Gucci: оммаж Дженис Джоплин, выступление Джейн Биркин и коллаборация с Disney

Ну и какой показ Gucci без поп-элементов? На мужских рубашках были вышиты летающие свиньи, на платьях изображены анатомические сердца, громоздкие кроссовки сменялись босоножками на гигантской платформе, а в руках моделей красовалась «отрубленная» голова юбиляра 2018-го — Микки Мауса. В общем и целом Микеле продвигает идею носить все самое лучшее сразу: розовые шубы из эко-меха, плиссированные платья с кружевными вставками, очки, закрывающие пол лица и две (а может и три!) сумки в одной руке. Ведь где еще наряжаться, если не в культовом Le Palace, любимом клубе Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда и иллюстратора Антонио Лопеса?