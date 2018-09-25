Новая коллекция Gucci: оммаж Дженис Джоплин, выступление Джейн Биркин и коллаборация с Disney
Уже второй сезон Gucci устраивают шоу за пределами Милана: круизную коллекцию Алессандро Микеле показывал на кладбище города Арль, где жил и работал Винсент Ван Гог, а весенне-летнюю — в парижском театре Le Palace, расположенном на улице Рю-дю-Фобур-Монмартр и ранее служившем ночным клубом. Несмотря на противоречивый выбор локации, в мудборде нового релиза — главные экспериментаторы итальянского театра 1970-80-х годов Лео де Берардинису и Перле Парагалло. Отсылки к их философии «театр как искусство коллективного сознания, ужаса и радости бытия» есть во взбалмошных платьях из мишуры, синтезе офисных брюк и блестящих жакетов, оранжевых боди в сочетании со «звездными» брюками и асимметричных театральных нарядах с боа.
Ряженные модели дефилировали между рядами в партере — не под ультрамодный электронный саундтрек, а под хит 1983 года Baby Alone in Babylone в исполнении Джейн Биркин. В это время на импровизированном подиуме вспоминали коллег артистки: на свитшотах разместились портреты Долли Партон, а фетровые шляпы апеллировали к стилю Дженис Джоплин.
Ну и какой показ Gucci без поп-элементов? На мужских рубашках были вышиты летающие свиньи, на платьях изображены анатомические сердца, громоздкие кроссовки сменялись босоножками на гигантской платформе, а в руках моделей красовалась «отрубленная» голова юбиляра 2018-го — Микки Мауса. В общем и целом Микеле продвигает идею носить все самое лучшее сразу: розовые шубы из эко-меха, плиссированные платья с кружевными вставками, очки, закрывающие пол лица и две (а может и три!) сумки в одной руке. Ведь где еще наряжаться, если не в культовом Le Palace, любимом клубе Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда и иллюстратора Антонио Лопеса?
Фото: vogue.com
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