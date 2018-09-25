В 2019 году одежда и обувь в России подорожает на 5–20 %

По оценкам экспертов одежда и обувь в 2019 году подорожает на на 5–20 %, пишет «РБК» со ссылкой на Fashion Consulting Group.

В премиальном сегменте скачок достигнет уровня 10–20 %, среди бюджетных брендов – 5–10 %. Рост цен связан с повышением НДС (с 18 до 20 процентов) и ослаблением курса рубля. В отличие цен на продукты, стоимость одежды и обуви растет не сразу — модные бренды откладывают повышение цен на одежду, чтобы максимально удержать покупателей.