Новая коллекция Jacquemus: прозрачные платья, туфли на круглых каблуках и сумки из соломы
Новая коллекция Jacquemus называется La Riviera, но мы бы озаглавили ее Sex on the Beach. Топы в самых вызывающих традициях 2000-х, шорты, больше похожие на низ от купальника, платья, надетые на обнаженную грудь, и яркие сарафаны из полупрозрачных тканей. Ультрасексуальность образов Симон Порт Жакмюс уравновесил повседневными, авангардными и даже где-то даже хозяйственными аксессуарами: соломенные шопперы, гигантские сумки для пляжа и новая (поясная!) версия Chiquito — вот они, it-bags следующего сезона!
Весенне-летняя коллекция — воспоминания дизайнера о детства на юге Франции. «Я попытался визуализировать стильную женщину тех времен, — рассказывает Симон. — Она собирается пойти в казино на морском побережье, где будет танцевать и пить коктейли всю ночь». Это лучше делать в туфлях на брендированных круглых каблуках, которые повторяют гигантские моносерьги в образах и обещают стать бестселлером лета 2019-го. Мы уже записываемся в очередь за релизом, а заодно за билетами на французскую ривьеру.
Фото: vogue.com
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