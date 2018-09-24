Новая коллекция Jacquemus: прозрачные платья, туфли на круглых каблуках и сумки из соломы

Весенне-летняя коллекция — воспоминания дизайнера о детства на юге Франции. «Я попытался визуализировать стильную женщину тех времен, — рассказывает Симон. — Она собирается пойти в казино на морском побережье, где будет танцевать и пить коктейли всю ночь». Это лучше делать в туфлях на брендированных круглых каблуках, которые повторяют гигантские моносерьги в образах и обещают стать бестселлером лета 2019-го. Мы уже записываемся в очередь за релизом, а заодно за билетами на французскую ривьеру.