Новая коллекция Dior: банданы, сетка и стиль жизни Айседоры Дункан и Пины Бауш
Недели моды переместились в Париж: одним из первых стал показ весенне-летней коллекции Dior, перед которым в «инстаграме» бренда появились тизеры с разминающимися танцовщиками. Это участники израильского коллектива «Бат-Шева», в этот раз разделившие подиум с Рут Белл, Крис Грикайте, Адвоа Абоа и Алиной Болотиной из Петербурга. Они кружились рядом с моделями, исполняя сюрреалистичные партии, но при этом не отвлекая внимания от новых задумок Марии Грации Кьюри.
Креативный директор Dior обратилась ко временам, когда бренд делал костюмы для балета «Тринадцать танцев» Ролана Пети и одевал приму Ковент-Гардена Марго Фонтейн. Хотя в мудборде Марии Грации были другие ролевые героини: это муза Сергея Есенина Айседора Дункан и немецкая танцовщица Пина Бауш.
Их цитаты, стиль и партии повлияли на силуэты и цвета нарядов. Белоснежные платья, в которых танцовщицы выступали на лучших театральных подсмостках планеты, чередовались с многослойными фатиновыми юбками, напоминающими пачки. Балетная история, конечно, была разбавлена откликом на темы из трендбука: даже самые нежные образы Мария Грация стилизовала тяжелыми кроссовками, а приталенные жакеты разбавила сетчатыми леггинсами и джемперами. Но главный стайлинг-элемент коллекции — это банданы, которые также появились у других хедлайнеров Недели моды. Кажется, в следующем сезоне мы будем носить не широкополые шляпы и брендированные бейсболки, а однотонные, повязанные на голову платки.
Фото: vogue.com
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