Новая коллекция Dior: банданы, сетка и стиль жизни Айседоры Дункан и Пины Бауш

Их цитаты, стиль и партии повлияли на силуэты и цвета нарядов. Белоснежные платья, в которых танцовщицы выступали на лучших театральных подсмостках планеты, чередовались с многослойными фатиновыми юбками, напоминающими пачки. Балетная история, конечно, была разбавлена откликом на темы из трендбука: даже самые нежные образы Мария Грация стилизовала тяжелыми кроссовками, а приталенные жакеты разбавила сетчатыми леггинсами и джемперами. Но главный стайлинг-элемент коллекции — это банданы, которые также появились у других хедлайнеров Недели моды. Кажется, в следующем сезоне мы будем носить не широкополые шляпы и брендированные бейсболки, а однотонные, повязанные на голову платки.