Как прошел показ Versace в честь его 40-летия?
Юбилейные даты дома Versace продолжаются: если в прошлом году бренд отметил 20-летие дизайнерской карьеры Донателлы Версаче, то в этом — 40-летие с момента своего основания. Чтобы об этом не забывали не только 14 млн подписчиков в «инстаграме», но даже те, кто мало интересуется современной модой, марка выводит на подиум главных супермоделей 90-х годов, вешает рекламную кампанию на фасад Дуомо и приглашает закрыть шоу любимицу Джанни Версаче Шалом Харлоу.
Маркетингом дело не ограничивается: Донателла перебирает архивы своего брата и делает вещи с отсылками к далекому прошлому. Но параллельно они обращены и в будущее: 60-е с костюмами из твида и шляпками-таблетками, 70-е с джинсовками «тай-дай» и фенечками вместо хороших часов, 80-е с неоновыми пати-платьями и 90-е с граженвыми тотал-блэк костюмами теперь стилизованы сумками с застежками-разетками, шлепанцами с силиковой перемычкой, гигантскими моносережками в цветок и аляпистыми (где-то чересчур) колготками.
Кстати, теперь их можно носить, не прикрывая юбкой, — колготки превращаются из вспомогательного предмета гардероба в полноценный. Versace мешает их с ярко-красным пальто, полосатым бадлоном, лакированными босоножками и микро-шортами такой же текстуры, намекая, что без последнего можно было и вовсе обойтись. Кроме этой фишки нового показа, нам нравятся «обтянутые» асимметричные платья, десять юбок, соединенные в одну, и пальто кислотно-хромакейного оттенка. Если уж и отмечать юбилей Versace, то по-миланскому ярко и празднично!
Фото: vogue.com
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