Как прошел показ Versace в честь его 40-летия?

Кстати, теперь их можно носить, не прикрывая юбкой, — колготки превращаются из вспомогательного предмета гардероба в полноценный. Versace мешает их с ярко-красным пальто, полосатым бадлоном, лакированными босоножками и микро-шортами такой же текстуры, намекая, что без последнего можно было и вовсе обойтись. Кроме этой фишки нового показа, нам нравятся «обтянутые» асимметричные платья, десять юбок, соединенные в одну, и пальто кислотно-хромакейного оттенка. Если уж и отмечать юбилей Versace, то по-миланскому ярко и празднично!