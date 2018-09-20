100 комиссионок, секонд-хендов и эко-брендов Петербурга объединятся для первого фэшн-фестиваля осознанного потребления
В «Порту Севкабель» пройдет первый городской фестиваль осознанного потребления: 27-28 октября на площадке соберутся 100 комиссионных магазинов, антикварных лавок, концептуальных секонд-хендов и recycle-проектов Петербурга.
Среди уже подтвержденных участников маркета — «Супершоп» с уцененными вещами от Dries Van noten, Ann Demeulemeester, Rick Owens и Comme des Garcons, Room Store с винтажной одеждой Acne, Ralph Lauren, Marimekko и Carhartt, Old-baby с брендовыми релизами, собранными со всего мира, и бутик «Комильфо», где Сéline и Proenza Schouler продаются со скидками до 90%.
Кроме того, на Big Resale Weekend появится зона, где продать не новую, но классную вещь сможет любой желающий: чтобы открыть свою точку, нужно будет заплатить 1000 рублей за два дня фестиваля. Рядом организаторы маркета сделают лекторий с аналитиками и историками моды: одними из выступающих будут байер Ксения Мозговая, основатель форума новой модной индустрии Be In Open Алексей Баженов и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен, которая расскажет, как антресоли, дача и барахолка стали источниками модных трендов.
Также в «Порту Севкабель» в эти дни пройдет выставка объектов современных художников и фанк-панк концерт от лучших парламентеров «второсортной музыки». Все они покажут, как освободить дом от ненужного хлама, купить дизайнерскую одежду по цене масс-маркета, продлить жизнь любимым вещам и познакомиться с людьми, разделяющими взгляды на современное потребление и эко-проекты.
Что: Big Resale Weekend
Где: «Порт Севкабель»
Когда: 27-28 октября
Вход: свободный
Контакты для подачи заявки на участие: vk.com/bigresaleweekend
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