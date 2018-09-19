Новая коллекция Bats из Петербурга: куртки с леопардовым принтом и ультрамодные юбки-фартуки

За этим нужно идти в магазин российских дизайнеров 8-store в «Бутылку» на Новой Голландии. Одежда и аксессуары из новой коллекции Bats появятся там в ближайшее время. Замшевая косуха обойдется в 37 700 рублей, куртка с леопардовыми вставками — в 47 900 рублей, замшевая юбка — в 14 900 рублей, а берет с леопардовой окантовкой — в 3900 рублей.