Новая коллекция Bats из Петербурга: куртки с леопардовым принтом и ультрамодные юбки-фартуки
Бренд из Петербурга Bats, который делает лучшие кожаные куртки в городе, представил свое видение «девушки сезона». Она живет в мотомастерской, слушает песни Джима Моррисона и носит юбку-фартук, ковбойские сапоги, яркую куртку из замши или леопардовую косуху. Дикий принт ее верхней одежды повторяет оконтовка кожаного берета, поэтому чтобы косплеить образ ролевой модели с исторической точностью, вещи Bats стоит брать прямо в тотал-луке.
За этим нужно идти в магазин российских дизайнеров 8-store в «Бутылку» на Новой Голландии. Одежда и аксессуары из новой коллекции Bats появятся там в ближайшее время. Замшевая косуха обойдется в 37 700 рублей, куртка с леопардовыми вставками — в 47 900 рублей, замшевая юбка — в 14 900 рублей, а берет с леопардовой окантовкой — в 3900 рублей.
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