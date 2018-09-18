Петербургский магазин «Мам, купи!» выпустил мерч Монеточки

В недавнем интервью «Собака.ru» Лиза рассказывала: «Сейчас ведь никому не интересно просто красивое. Красивые босоножки, красивая внешность — все это оказалось в распоряжении мейнстрима и масс-маркета; красоту теперь ассоциируют с дешевыми вещами и с бросовыми идеями. Пластические операции могут любому человеку на лице изобразить классическую красоту, она обесценилась. Сейчас интересно не «как», а «что»: что за смысл несет этот предмет одежды, какой у него культурный код? Но, если честно, мне не так интересны шмотки, поэтому я разрешаю на фотосъемках стилистам отыгрываться на мне, как они хотят. Почему я должна им что-то запрещать?»