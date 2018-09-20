Исследование: почему коллекционировать кроссовки круче, чем работы Пикассо и Дали

Русские сникерхеды — чем они отличаются от зарубежных?

Со взрывом моды на кроссовки изменилась сама суть термина: сникерхедом сегодня могут назвать и модника, который покупает самые дорогие хайповые релизы, и коллекционера кроссовок, который собирает редкий винтаж уже лет пятнадцать, и просто посетителя интернет-магазина, который купил первую пару в жизни, но выбрал непростую модель с концепцией. Все это разные люди, которые вряд ли друг друга поймут.

Российская кроссовочная культура — из числа молодых, особенно по сравнению с американской, британской и тем более японской. В нашей стране существует несколько направлений со своими канонами и заметно отличающейся философией: есть коллекционеры американского типа, есть британского. Американский канон строится вокруг Nike и редких релизов или коллабораций. Британская система основана на Adidas и любви к винтажу. Также в России есть коллекционеры одного бренда не из «большой двойки»: Saucony, New Balance, Puma, Asics. Серьезных коллекционеров и энтузиастов, то есть тех, кто собирает скорее знания о кроссовках, чем саму обувь (так тоже может быть), — примерно две-три сотни человек. Все они друг друга знают, общаются и, по моим впечатлениям, несмотря на разногласия, с уважением друг к другу относятся.

По экономическим причинам в России сложно развивать экосистему сникерхедства: для этого нужно проводить крупные конвенции вроде «Сникеркона», издавать книги и журналы с красивой полиграфией, устраивать выставки редких моделей. Американский «Сникеркон» проходит несколько раз в месяц в разных городах по всей стране. У нас прошло всего два — в Москве и в Петербурге, а в прошлом году в Москве состоялся первый и пока последний Sneakerness. Только фестиваль Faces & Laces стал ежегодным, но он уже, в общем, не про кроссовки. К сожалению, у нас не осталось ни одного тематического бумажного журнала. Российский Sneaker Freaker не выходит уже года четыре, «К.Е.Д.» Дмитрия Егорова остался только в формате онлайн-журнала. В результате роль нишевых медиа для интересующихся у нас выполняют соцсети: телеграм-каналы, группы и паблики «ВКонтакте».