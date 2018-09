Исследование: почему коллекционировать кроссовки круче, чем работы Пикассо и Дали

Чем отличается молодое поколение сникерхедов от тех, кто вырос во времена СССР?

Те, кто имеет опыт советского или раннего постсоветского потребления, до сих пор делят спортивную обувь на кеды и кроссовки — и для них это принципиально разные вещи. С простыми кедами в СССР проблем не было, а вот импортные кроссовки достать было куда сложнее. И если кому-то это удавалось, спортом в них, как правило, не занимались — берегли. У молодого поколения, лет до двадцати пяти, я этого не вижу: для них кеды могут быть даже круче.

Существует миф, что Аdidas пользуется особым ностальгическим спросом из-за популярности и значимости в советское время. Оказалось, что это не совсем так. С одной стороны, у фотографа Кати Туркиной есть прекрасный проект Me & Them. Back home with Alice. В нем она творчески работает с особенностями своего родного региона — Северного Кавказа — в плане вкусовых и брендовых предпочтений, которые уходят корнями в советскую историю, и вещи Аdidas — важный художественный элемент этого рассказа. С другой, когда я собирала воспоминания взрослых людей о кроссовках, которые у них были в детстве, то интересовалась, повлиял ли тот опыт на нынешние предпочтения. Большинство отвечали, что нет. Многие российские коллекционеры кроссовок Adidas собирают их потому, что принадлежали к околофутбольному сообществу, многое перенявшему у британских фанатов, в том числе вкусы в одежде. То есть это скорее дань британскому субкультурному стилю, чем советской спортивной истории. Ну и можно отметить разницу в доступности — у молодежи все возможные варианты моделей более-менее под рукой, а у старшего поколения между увлечением кроссовками и началом коллекционирования могло пройти десять, а то и двадцать лет.