Новая коллекция NNedre: «обнимающие» платья и тренчкоты дешевле, чем у масс-маркета

В осенне-зимнюю коллекцию, помимо ключевых для марки комбинаций, футболок и брюк, вошли терракотовый костюм, полосатый лонглсив, шерстяное пальто, платье с воротником-стойкой и тренчкот песочного цвета. Стоит он едва ли не дешевле, чем у масс-маркета — 12 750 рублей, в то время как цены на остальные вещи из коллекции варьируются от 1590 до 16 500 рублей. Посмотреть, примерить и купить одежду, привезенную прямо из Тель-Авива (там Нелли снимала лукбук своего релиза), можно будет 15 сентября в магазине NNedre в Басковом переулке, 29. Там же продается посуда из недавно выпущенной коллаборации Недре и August Home — с тарелками и чашками, на которые захочется сменить «икеевские».