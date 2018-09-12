10 недорогих, но эффектных средств стайлинга на осень

Юбка + золотая цепочка

Если в прошлых показах мы отчетливо видели отсылки к эпохам 70-х, 80-х и 90-х годов, то в актуальных костюмы Грейс Джонс смешались с прическами Бонни Тайлер, а купальники «Спасателей Малибу» — с mom-джинсами из «Элен и ребята». Но такой отчетливый фэшн-код, как золотая цепочка на талии (из музыкальных клипов Шакиры и Бритни Спирс в 2000-х!), ни с чем не спутаешь. Только спустя 10 лет ее носят не на голом пупке, а на консервативной юбке.