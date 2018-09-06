Новая коллекция Saint-Tokyo: американское кантри и образы якудза 80-х годов

дизайнер Saint-Tokyo

Я раздобыл фотографии едва ли не единственной женщины-главы якудза — Фумико Таока. Она была женой лидера крупнейшей группировки «Ямагути-гуми» Кадзуо Таока: когда он умер, а преемника посадили в тюрьму, Фумико возглавила японскую мафию. Портреты семьи с перечеркнутыми из этических соображений глазами стали принтами на графичных бомберах и клетчатых платьях, а карты (термин «якудза» произошел от названия карточной комбинации, делающей игрока проигравшим) украсили жакеты, футболки и плащи.