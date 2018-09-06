18+

«Когда искусство встречается с модой»: ДЛТ оформил витрины по мотивам картин Пикассо, Матисса и Баскии

Каждый сезон мы думаем: «Вот они, самые красивые витрины в мире!». И каждый сезон команда ДЛТ показывает, что может сделать лучше. Универмаг обновил дизайн к новому сезону: пластиковые цветы сменились инсталляциями по мотивам работ Малевича, Матисса, Микеланджело, Боттичелли, Лихтенштейна, Фриды Кало и других арт-гигантов. Теперь Венера одета в платье N°21 и юбку Balmain, а персонажи «Американской готики» — в кожаные куртки Alexander McQueen и брюки Gucci.

  • Грант Вуд «Американская готика»

  • Густав Климт «Поцелуй»

  • Жан-Мишель Баския

При этом ДЛТ пропагандирует искусство не только в форме, но и в содержании: 13 сентября в стенах универмага откроется выставка художницы (ученицы Андрея Бартенева!) Саши Фроловой, а самые артистичные бренды Balmain, Acne Studios, Alice+Olivia и Balenciaga приобрели новые пространства. Также в ДЛТ появились марки Alexandre Vauthier, Sacai, Nicholas Kirkwood, Alexander Terekhov и Self-Portrait, а значит, это осенью мы будем выглядеть намного ярче (и кутюрнее!). 

  • Рой Лихтенштейн «Девушка с лентой в волосах»

  • Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»

  • Анри Руссо «Нападения ягуара»

  • Пабло Пикассо «Голова женщины в голубой шляпе с красной лентой»

  • Джузеппе Арчимбольдо Вертумн «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна»

  • Анри Матисс «Танец»

  • Рене Магритт «Голконда»

  • Фрида Кало «Автопортрет в образе Техуаны»

  • Казимир Малевич «Скачет красная конница»

  • Клод Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана»

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Автор: Алина Малютина
Опубликовано:
Места: ДЛТ
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров