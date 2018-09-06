«Когда искусство встречается с модой»: ДЛТ оформил витрины по мотивам картин Пикассо, Матисса и Баскии

При этом ДЛТ пропагандирует искусство не только в форме, но и в содержании: 13 сентября в стенах универмага откроется выставка художницы (ученицы Андрея Бартенева!) Саши Фроловой, а самые артистичные бренды Balmain, Acne Studios, Alice+Olivia и Balenciaga приобрели новые пространства. Также в ДЛТ появились марки Alexandre Vauthier, Sacai, Nicholas Kirkwood, Alexander Terekhov и Self-Portrait, а значит, это осенью мы будем выглядеть намного ярче (и кутюрнее!).