Новая коллекция Tommy Hilfiger: коллаборация с гонщиком Формулы-1, линейка Icon и вещи в стиле 80-х

Показы коллекций на весну-лето 2019 года официально начались, но не в Нью-Йорке, как это обычно бывает, а в Шанхае, куда Tommy Hilfiger перенес свое шоу. Американский дизайнер объяснил выбор локации огромным количеством покупателей его релизов в Китае, тем более, когда (по системе see now-buy now) одежда с подиумов сразу же отправляется в магазины, и когда ее представляют азиатские инфлюэнсеры. Помимо привычных лиц бренда — Хейли Болдуин, Лаки Блю Смита, Винни Харлоу и Джоан Смоллс, моделями Tommy Hilfiger стали певцы Пак Чханель и Ким Тхэен: они вышли к фронт-роу в спортивных костюмах со шлепками на носки и футболках из коллаборации марки с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.