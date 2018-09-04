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«Гесс вер ай эм?»: Артем Кривда выпустил одежду с цитатами Аллы Вербер

Вы ждали, и это случилось: теперь цитаты фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ (и главного Instagram-инфлюэнсера года!) можно купить. Бренд Artem Krivda выпустил коллекцию с коронными фразами Аллы Вербер, которые вы наверняка слышали в «сториз» друзей или даже на улице: толстовки «Гесс вер ай эм» и «Гуд морнинг» и футболки «Я покупаю здесь все» и «Это ЦУМ».

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Алла Константиновна не только одобрила коллекцию, но и снялась в ее лукбуке. Одежду, о которой уже размечтались все ее подписчики, можно купить на 4 этаже ДЛТ с 6 сентября. 

 

 

Фото: instagram.com/artemkrivda

 
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