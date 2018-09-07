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40 красивых осенних курток из городских магазинов

Бабье лето когда-нибудь сменится погодными катаклизмами, поэтому теплая куртка — главное вложение в наступивший сезон. Мы нашли в магазинах города четыре десятка надежных вариантов от 3000 до 465 000 рублей, которым не страшны холод, штормовой ветер и проливной дождь. 

  • Женская куртка Gucci, 89 000 рублей (Babochka)

  • Унисекс куртка SHU, 7630 рублей (SHU)

  • Женская куртка Dries Van Noten, 103 500 рублей (ДЛТ)

  • Мужская куртка Jil Sander, 49 750 рублей (BOSCOFAMILY)

  • Женская куртка Rick Owens, 148 330 рублей (Au Pont Rouge)

Куртка выигрывает и у тренчкота, и кашемирового пальто: во-первых, ее ткань гораздо теплее габардина, а во-вторых, она невозмутимо справится с любыми осадками. Даже если эта куртка — бомбер, косуха или анорак: надев под нее свитер крупной вязки и дополнив лук красной шапкой, как в фильмах Уэса Андерсона, можно смело и долго гулять по Фонтанке, даже когда градусник показывает всего лишь +5.

  • Женская куртка Off-White, 75 035 рублей (Farfetch)

  • Женский бомбер UShatava, 8900 рублей (UShatava)

  • Женская куртка Bats, 44 500 рублей (8-store)

  • Женская куртка Alexander McQueen, цена по запросу (ДЛТ)

  • Мужская куртка Uniqlo U, 9999 рублей (UNIQLO)

  • Мужская куртка Befree, 3999 рублей (Befree)

  • Женская куртка MUUS Lena Maksimova, 18 000 рублей (lenamaksimova.com)

  • Мужская куртка Tommy Hilfiger, 21 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Мужской анорак Flow Print Aquifer, 4650 рублей («Юность»)

А если эта куртка еще и из подиумной коллекции, то вам будет не только тепло, но и красиво: металлизированный бомбер с триколором от Dries Van Noten, розовая косуха с баской от Alexander McQueen, красный жакет со звериной опушкой от No.21 и кожаный жакет в лучших традициях бохо-шика от Gucci призваны обращать внимание со стороны (и отводить взгляды от ваших резиновых сапог и плотных колготок). 

  • Женская куртка No.21, 58 950 рублей (ДЛТ)

  • Мужская куртка Anteater, 3799 рублей (Creamshop)

  • Мужская куртка Burberry, 109 000 рублей (Farfetch)

  • Мужской анорак «»Питерский ЩИТ», 4950 рублей («Юность»)

  • Женская куртка Gucci, цена по запросу (ДЛТ)

  • Женская куртка Alexander Wang, 68 500 рублей (Au Pont Rouge)

  • Мужская куртка Medooza, 4995 рублей (Medooza)

  • Мужская куртка BOSS, 40 500 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Женская куртка Uniqlo U, 3999 рублей (UNIQLO)

Российские дизайнеры тоже подготовились в природным аномалиям: UShatava выпустили оверсайзовые бомберы, в которые влезут сразу два человека, Лена Максимова приложила к куртке теплый шар в тон, Sorry I'm Not посвятили жакет реновации, а бренд Belka — образам из фильмов 70-х годов. Кожаные куртки, которые прослужат не пару сезонов, а много лет, мы советуем покупать у петербургских марок Bats, Leather By Moon и Reka Wear, тем более, что последняя везет их прямо из Индонезии, где балийский сенсей делает модели по индивидуальным заказам всего за 4 часа.

  • Женская куртка Marni, 183 800 рублей (Babochka)

  • Женская куртка Befree, 2999 рублей (Befree)

  • Женская куртка Belka, 19 980 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женская куртка Dior, 465 000 рублей (Dior)

  • Женская куртка Leather By Moon, 33 750 рублей (Subbota Showroom)

  • Женская куртка Versace, 171 041 рублей (Farfetch)

  • Женский анорак UShatava, 10 900 рублей (UShatava)

  • Мужская куртка Strellson, 18 990 рублей (Strellson)

  • Женская куртка Novaya, 14 800 рублей (Novaya)

Как носить, советует фэшн-директор бутиков Babochka и одна из самых влиятельных людей мира моды Хатуля Авсаджанашвили: «С белой обувью и поясной сумкой! А еще с теплым свитером с горлом от The Row или Cеline». В свою очередь, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер рекомендует повязывать куртку на пояс за рукава и обязательно кутаться в гигантские шарфы, шали и палантины.

  • Женская куртка Alberta Ferretti, 73 500 рублей (BOSCOFAMILY)

  • Женская куртка Bats, 44 500 рублей (8-store) 

  • Женская куртка Gucci, 372 700 рублей (Babochka)

  • Женская куртка Sorry I'm Not, 28 000 рублей (sorryiamnot.com)

  • Женская куртка MUUS Lena Maksimova, 25 000 рублей (lenamaksimova.com)

  • Мужская куртка Burberry, 87 600 рублей (ДЛТ)

  • Женская куртка Reka Wear, 17500 рублей (instagram.com/renatashulga)

  • Мужская куртка Dries Van Noten, 87 150 рублей (ДЛТ)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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