40 красивых осенних курток из городских магазинов

Российские дизайнеры тоже подготовились в природным аномалиям: UShatava выпустили оверсайзовые бомберы, в которые влезут сразу два человека, Лена Максимова приложила к куртке теплый шар в тон, Sorry I'm Not посвятили жакет реновации, а бренд Belka — образам из фильмов 70-х годов. Кожаные куртки, которые прослужат не пару сезонов, а много лет, мы советуем покупать у петербургских марок Bats, Leather By Moon и Reka Wear, тем более, что последняя везет их прямо из Индонезии, где балийский сенсей делает модели по индивидуальным заказам всего за 4 часа.