40 красивых осенних курток из городских магазинов

А если эта куртка еще и из подиумной коллекции, то вам будет не только тепло, но и красиво: металлизированный бомбер с триколором от Dries Van Noten, розовая косуха с баской от Alexander McQueen, красный жакет со звериной опушкой от No.21 и кожаный жакет в лучших традициях бохо-шика от Gucci призваны обращать внимание со стороны (и отводить взгляды от ваших резиновых сапог и плотных колготок).