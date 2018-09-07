40 красивых осенних курток из городских магазинов
Бабье лето когда-нибудь сменится погодными катаклизмами, поэтому теплая куртка — главное вложение в наступивший сезон. Мы нашли в магазинах города четыре десятка надежных вариантов от 3000 до 465 000 рублей, которым не страшны холод, штормовой ветер и проливной дождь.
Куртка выигрывает и у тренчкота, и кашемирового пальто: во-первых, ее ткань гораздо теплее габардина, а во-вторых, она невозмутимо справится с любыми осадками. Даже если эта куртка — бомбер, косуха или анорак: надев под нее свитер крупной вязки и дополнив лук красной шапкой, как в фильмах Уэса Андерсона, можно смело и долго гулять по Фонтанке, даже когда градусник показывает всего лишь +5.
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Женская куртка Off-White, 75 035 рублей (Farfetch)
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Женский бомбер UShatava, 8900 рублей (UShatava)
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Женская куртка Bats, 44 500 рублей (8-store)
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Женская куртка Alexander McQueen, цена по запросу (ДЛТ)
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Мужская куртка Uniqlo U, 9999 рублей (UNIQLO)
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Мужская куртка Befree, 3999 рублей (Befree)
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Женская куртка MUUS Lena Maksimova, 18 000 рублей (lenamaksimova.com)
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Мужская куртка Tommy Hilfiger, 21 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Мужской анорак Flow Print Aquifer, 4650 рублей («Юность»)
А если эта куртка еще и из подиумной коллекции, то вам будет не только тепло, но и красиво: металлизированный бомбер с триколором от Dries Van Noten, розовая косуха с баской от Alexander McQueen, красный жакет со звериной опушкой от No.21 и кожаный жакет в лучших традициях бохо-шика от Gucci призваны обращать внимание со стороны (и отводить взгляды от ваших резиновых сапог и плотных колготок).
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Женская куртка No.21, 58 950 рублей (ДЛТ)
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Мужская куртка Anteater, 3799 рублей (Creamshop)
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Мужская куртка Burberry, 109 000 рублей (Farfetch)
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Мужской анорак «»Питерский ЩИТ», 4950 рублей («Юность»)
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Женская куртка Gucci, цена по запросу (ДЛТ)
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Женская куртка Alexander Wang, 68 500 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужская куртка Medooza, 4995 рублей (Medooza)
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Мужская куртка BOSS, 40 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Женская куртка Uniqlo U, 3999 рублей (UNIQLO)
Российские дизайнеры тоже подготовились в природным аномалиям: UShatava выпустили оверсайзовые бомберы, в которые влезут сразу два человека, Лена Максимова приложила к куртке теплый шар в тон, Sorry I'm Not посвятили жакет реновации, а бренд Belka — образам из фильмов 70-х годов. Кожаные куртки, которые прослужат не пару сезонов, а много лет, мы советуем покупать у петербургских марок Bats, Leather By Moon и Reka Wear, тем более, что последняя везет их прямо из Индонезии, где балийский сенсей делает модели по индивидуальным заказам всего за 4 часа.
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Женская куртка Marni, 183 800 рублей (Babochka)
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Женская куртка Befree, 2999 рублей (Befree)
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Женская куртка Belka, 19 980 рублей (Au Pont Rouge)
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Женская куртка Dior, 465 000 рублей (Dior)
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Женская куртка Leather By Moon, 33 750 рублей (Subbota Showroom)
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Женская куртка Versace, 171 041 рублей (Farfetch)
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Женский анорак UShatava, 10 900 рублей (UShatava)
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Мужская куртка Strellson, 18 990 рублей (Strellson)
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Женская куртка Novaya, 14 800 рублей (Novaya)
Как носить, советует фэшн-директор бутиков Babochka и одна из самых влиятельных людей мира моды Хатуля Авсаджанашвили: «С белой обувью и поясной сумкой! А еще с теплым свитером с горлом от The Row или Cеline». В свою очередь, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер рекомендует повязывать куртку на пояс за рукава и обязательно кутаться в гигантские шарфы, шали и палантины.
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Женская куртка Alberta Ferretti, 73 500 рублей (BOSCOFAMILY)
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Женская куртка Bats, 44 500 рублей (8-store)
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Женская куртка Gucci, 372 700 рублей (Babochka)
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Женская куртка Sorry I'm Not, 28 000 рублей (sorryiamnot.com)
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Женская куртка MUUS Lena Maksimova, 25 000 рублей (lenamaksimova.com)
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Мужская куртка Burberry, 87 600 рублей (ДЛТ)
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Женская куртка Reka Wear, 17500 рублей (instagram.com/renatashulga)
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Мужская куртка Dries Van Noten, 87 150 рублей (ДЛТ)
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