Почему вещи российских дизайнеров круче масс-маркета?

В Европе в таком сегменте работают, как правило, вторые линии известных брендов — MICHAEL Michael Kors или See by Chloé. Когда мы начинали 10 лет назад создавать бренд I AM Studio, в России middle-up марок не было вообще, а сейчас появляются шоу-румы и Instagram-магазины. Но практически никому из них не удается выпускать регулярные коллекции, придерживаться определенной концепции и уж тем более сложно давать клиентам полноценный гардероб — с верхней одеждой, костюмами, платьями, свитерами, юбками, брюками и футболками.