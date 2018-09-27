Почему вещи российских дизайнеров круче масс-маркета?

В любом сегменте цены на вещь складываются из сырья и пошива, и ткань сейчас самый большой пункт затрат. Во-первых, курс евро влияет на российские цены, которые выставляют европейские фабрики, а во-вторых, увеличились наши запросы по качеству. Например, в платьях-футлярах мы используем высокотехнологичную утягивающую подкладку, которая дороже материалов для верхней одежды. Деним шьем и варим по классической технологии без эластана и добавок, что выглядит круче, но стоит больше. Полиэстер мы используем только там, где это неизбежно — в пайетках и люрексе. А все остальные материалы для блуз и платьев — это либо вискоза, либо модал из натурального сырья. Найти вискозу, которая приятна в носке, подходит под принт и не стоит как самолет, — практически невозможно, но пока мы не получим то, что задумали, производство не запускаем.