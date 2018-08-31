35 отличных (практичных!) тренчей из городских магазинов
Вещь, которая появилась в коллекциях практически всех мировых и российских брендов — тренч. Непромокаемый, функциональный, красивый и сочетающийся с любой обувью и аксессуарами — мы нашли три десятка таких моделей и рассказываем, куда бежать, пока все не раскупили.
Если вам кажется, что тренчкот — вещь довольно классическая и однообразная, посмотрите на актуальный ассортимент Versace, Maison Margiela, Rick Owens и Matthew Miller. Первый декорирует ткань архивными принтами Джанни Версаче, второй утепляет плащ вставками из тартана, третий дополняет модель капюшоном, а четвертый крепит к карману съемную кепку. Даже Burberry — бренд, с которого началась история тренчей — добавляет к традиционной коллекции «экстра»-варианты: мы выбираем двубортный клетчатый из последней коллекции Кристофера Бейли.
-
Мужской тренч Raf Simons, 53 274 рубля (Farfetch)
-
osome2some, 17 360 рублей (osome2some)
-
Женский тренч Alexandr Rogov, 38 000 рублей (Golden Line)
-
12storeez,13 790 рублей (12storeez)
-
Женский тренч Acne Studios, 59 150 (ДЛТ)
-
Novaya, 14 200 рублей (Novaya)
-
So Number One, 18 900 рублей (So Number One)
-
Женский тренч Stella McCartney, 57 720 рублей (Babochka)
-
Belka, 13 500 рублей (Au Pont Rouge)
-
Мужской тренч SHU, 6580 рублей (SHU)
Российские дизайнеры тоже подготовились к сезону дождей: osome2some снизили цены на тренчи-халаты, 12storeez выпустили «неубиваемые» черные плащи, Novaya сделали несколько мужских моделей, а So Number One превратили классику в настоящий кутюр. Каждая вещь продается по демократичной цене — дешевле только у UNIQLO, Tom Tailor и недолговечного масс-маркета.
-
Женский тренч Strenesse, 32 050 рублей (Bosco di Ciliegi)
-
Not For Sale, 15 900 рублей (8-store)
-
Мужской тренч Matthew Miller, 103 940 рублей (Farfetch)
-
General Fox, 19 500 рублей (Subbota Showroom)
-
Женский тренч Lemaire, 23 800 рублей (Babochka)
-
Tommy Hilfiger, 42 990 рублей (Tommy Hilfiger)
-
Женский тренч Burberry, 145 000 (ДЛТ)
-
Мужской тренч Isaia Napoli, 78 150 рублей (Bosco di Ciliegi)
-
Golden Goose, 122 915 рублей (DayNight)
-
Женский тренч Barbara Bui, 49 250 рублей (Au Pont Rouge)
Ограничений в сочетаниях с тренчкотом нет: вещь будет идти даже к самым рискованным элементам сезона — джинсовым мюли из коллаборации Razgulyaev X Blagonravova и Кати Добряковой, виниловой юбке из ассортимента Walk of Shame, поясной сумке с автопортретом Энди Уорхола и кожаным ботфортам, как у молодой Синди Кроуфорд. Тренч идеально садится на любое вечернее платье, а иногда и вообще его заменяет — посмотрите на варианты Stella McCartney, General Fox и Lemaire.
-
Женский тренч Armani Exchange, 10 050 рублей (Babochka)
-
Novaya, 12 000 рублей (Novaya)
-
Женский тренч Philosophy Di L.Serafini, 50 950 рублей (Bosco di Ciliegi)
-
Mosqueena, 18 000 рублей («Юность»)
-
Женский тренч Bottega Veneta, 182 000 (ДЛТ)
-
osome2some, 26 400 рублей (osome2some)
-
Женский тренч Stella McCartney, 57 720 рублей (Babochka).
-
So Number One, 19 600 рублей (So Number One)
-
Женский тренч Kenzo, 28 080 рублей (Au Pont Rouge)
-
Женский тренч Rick Owens, 146 000 (ДЛТ)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.