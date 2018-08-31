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35 отличных (практичных!) тренчей из городских магазинов

Вещь, которая появилась в коллекциях практически всех мировых и российских брендов — тренч. Непромокаемый, функциональный, красивый и сочетающийся с любой обувью и аксессуарами — мы нашли три десятка таких моделей и рассказываем, куда бежать, пока все не раскупили.

  • Женский тренч Versace, 225 000 (ДЛТ)

  • Мужской тренч Emporio Armani, 19 860 рублей (Babochka)

  • Женский тренч Tom Tailor, 4498 рублей (Tom Tailor)

  • Мужской тренч UNIQLO, 6999 рублей (UNIQLO)

  • Женский тренч Maison Margiela, 102 750 рублей (Bosco di Ciliegi)

Если вам кажется, что тренчкот — вещь довольно классическая и однообразная, посмотрите на актуальный ассортимент Versace, Maison Margiela, Rick Owens и Matthew Miller. Первый декорирует ткань архивными принтами Джанни Версаче, второй утепляет плащ вставками из тартана, третий дополняет модель капюшоном, а четвертый крепит к карману съемную кепку. Даже Burberry — бренд, с которого началась история тренчей — добавляет к традиционной коллекции «экстра»-варианты: мы выбираем двубортный клетчатый из последней коллекции Кристофера Бейли.

  • Мужской тренч Raf Simons, 53 274 рубля (Farfetch)

  • osome2some, 17 360 рублей (osome2some)

  • Женский тренч Alexandr Rogov, 38 000 рублей (Golden Line)

  • 12storeez,13 790 рублей (12storeez)

  • Женский тренч Acne Studios, 59 150 (ДЛТ)

  • Novaya, 14 200 рублей (Novaya)

  • So Number One, 18 900 рублей (So Number One)

  • Женский тренч Stella McCartney, 57 720 рублей (Babochka)

  • Belka, 13 500 рублей (Au Pont Rouge)

  • Мужской тренч SHU, 6580 рублей (SHU)

Российские дизайнеры тоже подготовились к сезону дождей: osome2some снизили цены на тренчи-халаты, 12storeez выпустили «неубиваемые» черные плащи, Novaya сделали несколько мужских моделей, а So Number One превратили классику в настоящий кутюр. Каждая вещь продается по демократичной цене — дешевле только у UNIQLO, Tom Tailor и недолговечного масс-маркета.

  • Женский тренч Strenesse, 32 050 рублей (Bosco di Ciliegi)

  • Not For Sale, 15 900 рублей (8-store)

  • Мужской тренч Matthew Miller, 103 940 рублей (Farfetch)

  • General Fox, 19 500 рублей (Subbota Showroom)

  • Женский тренч Lemaire, 23 800 рублей (Babochka)

  • Tommy Hilfiger, 42 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Женский тренч Burberry, 145 000 (ДЛТ)

  • Мужской тренч Isaia Napoli, 78 150 рублей (Bosco di Ciliegi)

  • Golden Goose, 122 915 рублей (DayNight)

  • Женский тренч Barbara Bui, 49 250 рублей (Au Pont Rouge)

Ограничений в сочетаниях с тренчкотом нет: вещь будет идти даже к самым рискованным элементам сезона — джинсовым мюли из коллаборации Razgulyaev X Blagonravova и Кати Добряковой, виниловой юбке из ассортимента Walk of Shame, поясной сумке с автопортретом Энди Уорхола и кожаным ботфортам, как у молодой Синди Кроуфорд. Тренч идеально садится на любое вечернее платье, а иногда и вообще его заменяет — посмотрите на варианты Stella McCartney, General Fox и Lemaire.

  • Женский тренч Armani Exchange, 10 050 рублей (Babochka)

  • Novaya, 12 000 рублей (Novaya)

  • Женский тренч Philosophy Di L.Serafini, 50 950 рублей (Bosco di Ciliegi)

  • Mosqueena, 18 000 рублей («Юность»)

  • Женский тренч Bottega Veneta, 182 000 (ДЛТ)

  • osome2some, 26 400 рублей (osome2some)

  • Женский тренч Stella McCartney, 57 720 рублей (Babochka).

  • So Number One, 19 600 рублей (So Number One)

  • Женский тренч Kenzo, 28 080 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женский тренч Rick Owens, 146 000 (ДЛТ)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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