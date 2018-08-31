35 отличных (практичных!) тренчей из городских магазинов

Если вам кажется, что тренчкот — вещь довольно классическая и однообразная, посмотрите на актуальный ассортимент Versace, Maison Margiela, Rick Owens и Matthew Miller. Первый декорирует ткань архивными принтами Джанни Версаче, второй утепляет плащ вставками из тартана, третий дополняет модель капюшоном, а четвертый крепит к карману съемную кепку. Даже Burberry — бренд, с которого началась история тренчей — добавляет к традиционной коллекции «экстра»-варианты: мы выбираем двубортный клетчатый из последней коллекции Кристофера Бейли.