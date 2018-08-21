Дизайнер Ольга Чернощекова выпустила коллекцию с граффитчиками Петербурга (рекордсменами Гиннесса!)

дизайнер

«Уличное искусство не остается на стенах — оно "цепляется" за все вокруг, проникая в модную индустрию и галерейные пространства. Мы выполнили граффити на поверхностях, которые для этого не предназначены, и сделали "испачканные" вещи предметом достояния.

Для коллаборации Миша WERT159 подготовил диптих-иллюстрацию в своем фирменном "дуалистическом" стиле, а Артем адаптировал свою же картину для мужской джинсовой куртки. С ее рукавов стекает то ли краска, то ли кровь, как мысль, что все художники современного мира начинали свой путь на небезопасных и бедных улицах».