45 красивых «осенних» юбок — в офис, университет и на вечеринку

Чтобы офисный образ не оказался скучным, минималистичный низ нужно комбинировать со стейтмент-обувью. К серой (по цвету и настроению) юбке нужны кроссовки, как из коллаборации Gucci X Sega, ботильоны с тракторной подошвой, как в осенне-зимней коллекции Prada, или моднейшие казаки, как у Пенелопы Крус и Сальмы Хайек в «Бандитках». Сверху однотонного топа накидываем тренчкот в лучших традициях Burberry или архитектурный пиджак Saint Laurent — с такой комбинаторикой ходить в офис, школу и университет гораздо приятнее.