45 красивых «осенних» юбок — в офис, университет и на вечеринку
Кто сказал, что с окончанием лета нужно отказываться от юбки? Мы нашли четыре десятка остромодных моделей, которые отлично смотрятся с колготками, вязаными свитерами и осенними ботильонами.
Юбки, которым не нужен дополнительный стайлинг, есть в коллекциях Dries Van Noten (с имитацией павлиньего хвоста), Alice + Olivia (с асимметричным воланом), Balmain (с миллионом страз) и Versace (с многократным брендингом). На первосентябрьскую линейку и в офис, конечно, такие не наденешь, но для эффектных выходов они — в самый раз.
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Gucci, 70 300 рублей (Babochka)
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Calvin Klein Jeans, цена по запросу (Calvin Klein Jeans)
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Tom Tailor, 2800 рублей (Tom Tailor)
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MSGM, 8100 рублей (Golden Line)
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UShatava, 4100 рублей (UShatava)
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Etro, 49 850 рублей (Bosco di Ciliegi)
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Burberry, 41 000 рублей (ДЛТ)
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12storeez, 5980 рублей (12storeez)
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Jana Segetti, 9240 рублей (Jana Segetti)
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Peter Pilotto, 18 240 рублей (Au Pont Rouge)
Модели, которые больше напоминают арт-объекты, также можно купить у P.A.R.O.S.H, REDValentino, Antonio Marras и Moschino Couture. Дизайнеры в прямом смысле использовали их как холсты, рисуя и вышивая на ткани тигров, змей, всадников и целые исторические сюжеты. У локальных брендов Natali Leskova и Alena Akhmadullina тоже есть юбки-экспонаты: Наташа оцифровывает петербургские пейзажи, а Алена практикует роспись по бархату.
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Off-White, 52 500 рублей (Farfetch)
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Dior, 215 000 рублей (Dior)
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UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
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Befree, 1999 рублей (Befree)
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Alice + Olivia, 39 950 рублей (ДЛТ)
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M_U_R, 7500 рублей (M_U_R)
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Tom Tailor, 2500 рублей (Tom Tailor)
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Natali Leskova, 3900 рублей (Natali Leskova)
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Chloé, 31 200 рублей (Babochka)
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Moschino Couture, 57 100 рублей (Bosco di Ciliegi)
Цены на высокохудожественные вещи соответствующие — носибельное искусство обойдется вам в среднем в 50 000 рублей. Более простые варианты, которые как раз подойдут для деловых поводов и образов в стиле power-dressing, стоят от 3000 до 10 000 рублей. Ищите у демократичных брендов Tom Tailor, Max & Co, Befree, Jana Segetti и UNIQLO — у последнего даже есть теплая «непродуваемая» юбка для погодных катаклизмов.
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Alena Akhmadullina, 29 450 рублей (alenaakhmadullina.ru)
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Freedom Select, 2925 рублей (Freedom Store)
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Nº21, 26 940 рублей (Farfetch)
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J.KIM, 19 700 рублей (Au Pont Rouge)
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Rochas, 71 714 рублей (DayNight)
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MSGM, 35 150 рублей (Bosco di Ciliegi)
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NNedre, 4490 рублей (NNedre)
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Balmain, 124 000 рублей (Babochka)
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I AM studio, 3400 рублей (I AM studio)
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Off-White, 74 077 рублей (DayNight)
Чтобы офисный образ не оказался скучным, минималистичный низ нужно комбинировать со стейтмент-обувью. К серой (по цвету и настроению) юбке нужны кроссовки, как из коллаборации Gucci X Sega, ботильоны с тракторной подошвой, как в осенне-зимней коллекции Prada, или моднейшие казаки, как у Пенелопы Крус и Сальмы Хайек в «Бандитках». Сверху однотонного топа накидываем тренчкот в лучших традициях Burberry или архитектурный пиджак Saint Laurent — с такой комбинаторикой ходить в офис, школу и университет гораздо приятнее.
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Versace, 62 600 рублей (ДЛТ)
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Gucci, 91 900 рублей (Babochka)
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Alina Komarovskaia, 15 000 рублей (Subbota Showroom)
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REDValentino, 20 900 рублей (ДЛТ)
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UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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Antonio Marras, 28 185 рублей (Farfetch)
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Sorelle, 7000 рублей (Subbota Showroom)
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Max & Co, 4860 рублей (Babochka)
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Befree, 999 рублей (Befree)
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MSGM, 48 700 рублей (ДЛТ)
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