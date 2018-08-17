Новое имя в моде: бренд Ханны Хмелевой Myseasons c платьями как из фильмов Джо Райта

Плюс один к списку амбициозных петербургских брендов: магазин Myseasons, открытый стилистом Ханной Хмелевой и ориентированный на работу с корейскими дизайнерами одежды, запустил собственную линейку в миддл-сегменте. Это вещи для тех, кто уже «пережил» масс-маркет, но при этом не готов отдавать деньги за тяжелый люкс: белоснежные сарафаны в духе Erdem, красные костюмы с контрастными пуговицами, платья-комбинации из итальянского шелка и льняные костюмы для позднего отпуска.