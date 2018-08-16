30 остромодных казаков — лучшей обуви нового сезона
На острие моды все американское — спасибо Рафу Симонсу, который кропотливо добавляет в каждую коллекцию джинсовки с национальными флагами, брюки с вестерн-принтами и рубашки с картинами Уорхола. Вместе с каждым патриотичным луком (при том, что сам Раф — урожденный бельгиец) идут остроносые казаки — точно как у Клинта Иствуда в «Человеке вне закона» и Сальмы Хайек в фильме «Бандитки». Мы нашли три десятка ковбойских пар и рассказываем, куда бежать, пока все не раскупили.
Скажем сразу: чтобы повторить образ героев вестернов, нужно значительно пополнить кошелек. Казаки с подиума — с вырезанным из кожи орнаментом, металлическими наконечниками и устойчивым каблуком — обойдутся вам в 50 000 рублей (а то и больше). Зато дорогостоящие сапоги, как в коллекциях Louis Vuitton, Chloé, Alberta Ferretti, Off-White и Nina Ricci, прослужат вам не пару сезонов, а несколько лет, тем более, что мода на ковбоев периодически возвращается.
Демократичные варианты, конечно, есть у масс-маркета: в Mango привезли полусапожки огненного цвета, Tom Tailor продает ботинки с пряжками и клепками, а Inuovo предлагает модель с «напылением» — будто вы вернулись с прогулки по всему Техасу и Вайомингу. Российские дизайнеры тоже не отстают: бренд Даши Миловидовой Nevalenki добавил в коллекцию казаки леденцового оттенка, а H.I.T. сделал обувь, которая сочетается с абсолютно любой одеждой.
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Off-White, 123 440 рублей (Farfetch)
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Inuovo, 4010 рублей (Rendez-Vous)
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Nina Ricci, 89 400 рублей (Bosco di Ciliegi)
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Marc Jacobs, 14 200 рублей (Rendez-Vous)
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Mango, 8999 рублей (Mango)
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Balmain, 41 050 рублей (Babochka)
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Maison Margiela, 80 500 рублей (Bosco di Ciliegi)
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Vagabond, 9900 рублей (Nevalenki)
На вопрос «как носить» отвечают Instagram-инфлюэнсеры: Инга Берман миксует казаки с блестящей комбинацией и коротким пуховиком, Ксения Чилингарова — с любимым платьем «в мелкий цветочек», Юлия Матвиенко — с минималистичным плащом и кутюрной сумкой, а Елена Перминова — с ковбойской шляпой и этно-пончо. При этом у многих из звезд ботинки сделаны из кожи белого цвета — такие нужно искать у Maison Margiela, Gianvito Rossi и Vagabond.
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Gianvito Rossi, 69 950 рублей (ДЛТ)
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Calvin Klein 205W39NYC, 40 100 рублей (Babochka)
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Chloé, 78 250 рублей (ДЛТ)
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Givenchy, 69 690 рублей (Farfetch)
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H.I.T., 6890 рублей (toptop.ru)
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Louis Vuitton, 111 000 рублей (Louis Vuitton)
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Marsell, 18 640 рублей (Au Pont Rouge)
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MICHAEL Michael Kors, 20 850 рублей (ДЛТ)
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