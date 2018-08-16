30 остромодных казаков — лучшей обуви нового сезона

На острие моды все американское — спасибо Рафу Симонсу, который кропотливо добавляет в каждую коллекцию джинсовки с национальными флагами, брюки с вестерн-принтами и рубашки с картинами Уорхола. Вместе с каждым патриотичным луком (при том, что сам Раф — урожденный бельгиец) идут остроносые казаки — точно как у Клинта Иствуда в «Человеке вне закона» и Сальмы Хайек в фильме «Бандитки». Мы нашли три десятка ковбойских пар и рассказываем, куда бежать, пока все не раскупили.