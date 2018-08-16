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30 остромодных казаков — лучшей обуви нового сезона

На острие моды все американское — спасибо Рафу Симонсу, который кропотливо добавляет в каждую коллекцию джинсовки с национальными флагами, брюки с вестерн-принтами и рубашки с картинами Уорхола. Вместе с каждым патриотичным луком (при том, что сам Раф — урожденный бельгиец) идут остроносые казаки — точно как у Клинта Иствуда в «Человеке вне закона» и Сальмы Хайек в фильме «Бандитки». Мы нашли три десятка ковбойских пар и рассказываем, куда бежать, пока все не раскупили.  

  • Alberta Ferretti, 100 350 рублей (Bosco di Ciliegi)

  • E8 by Missta, 13 500 рублей (Nevalenki)

  • Maison Margiela, 50 841 рублей (Farfetch)

  • Tom Tailor, 4900 рублей (Tom Tailor)

  • Chloé, 86 100 рублей (ДЛТ)

  • Toga Pulla, 14 400 рублей (Au Pont Rouge)

Скажем сразу: чтобы повторить образ героев вестернов, нужно значительно пополнить кошелек. Казаки с подиума — с вырезанным из кожи орнаментом, металлическими наконечниками и устойчивым каблуком — обойдутся вам в 50 000 рублей (а то и больше). Зато дорогостоящие сапоги, как в коллекциях Louis Vuitton, Chloé, Alberta Ferretti, Off-White и Nina Ricci, прослужат вам не пару сезонов, а несколько лет, тем более, что мода на ковбоев периодически возвращается.

  • Nevalenki, 12 000 рублей (Nevalenki)

  • Vic Matie, 20 390 рублей (Rendez-Vous)

  • Chloé, 66 850 рублей (ДЛТ)

  • Rachel Zoe, 19 300 рублей (Golden Line)

  • Nero Giardini, 11 050 рублей (Rendez-Vous)

  • Mango, 9999 рублей (Mango)

  • Geox, цена по запросу (Geox)

  • Toga Pulla, 16 150 рублей (Au Pont Rouge)

Демократичные варианты, конечно, есть у масс-маркета: в Mango привезли полусапожки огненного цвета, Tom Tailor продает ботинки с пряжками и клепками, а Inuovo предлагает модель с «напылением» — будто вы вернулись с прогулки по всему Техасу и Вайомингу. Российские дизайнеры тоже не отстают: бренд Даши Миловидовой Nevalenki добавил в коллекцию казаки леденцового оттенка, а H.I.T. сделал обувь, которая сочетается с абсолютно любой одеждой. 

  • Off-White, 123 440 рублей (Farfetch)

  • Inuovo, 4010 рублей (Rendez-Vous)

  • Nina Ricci, 89 400 рублей (Bosco di Ciliegi)

  • Marc Jacobs, 14 200 рублей (Rendez-Vous)

  • Mango, 8999 рублей (Mango)

  • Balmain, 41 050 рублей (Babochka)

  • Maison Margiela, 80 500 рублей (Bosco di Ciliegi)

  • Vagabond, 9900 рублей (Nevalenki)

На вопрос «как носить» отвечают Instagram-инфлюэнсеры: Инга Берман миксует казаки с блестящей комбинацией и коротким пуховиком, Ксения Чилингарова — с любимым платьем «в мелкий цветочек», Юлия Матвиенко — с минималистичным плащом и кутюрной сумкой, а Елена Перминова — с ковбойской шляпой и этно-пончо. При этом у многих из звезд ботинки сделаны из кожи белого цвета — такие нужно искать у Maison Margiela, Gianvito Rossi и Vagabond.

  • Gianvito Rossi, 69 950 рублей (ДЛТ)

  • Calvin Klein 205W39NYC, 40 100 рублей (Babochka)

  • Chloé, 78 250 рублей (ДЛТ)

  • Givenchy, 69 690 рублей (Farfetch)

  • H.I.T., 6890 рублей (toptop.ru)

  • Louis Vuitton, 111 000 рублей (Louis Vuitton)

  • Marsell, 18 640 рублей (Au Pont Rouge)

  • MICHAEL Michael Kors, 20 850 рублей (ДЛТ)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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