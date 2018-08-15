В Петербург приехала новая коллекция Dior — с вещами по мотивам протестов 1968 года

Тогдашний креативный директор бренда Марк Боан не мог не откликнуться на требования времени: в его коллекциях появились приталенные силуэты, короткие платья и клетчатая плиссировка. Эти идеи переняла Мария Грация Кьюри, замешавшая архивы с форменной одеждой как символом первенства личности по отношению к гендерным различиям.

Free spirit проявляется не только в образах, но и в сочетании материалов. Килты выполнены из тюля в крапинку, сапоги сделаны из разных лоскутков ткани, а куртки приобрели металлизированную фактуру. Все эти вещи уже можно купить в бутике Dior на Невском проспекте, 113 вместе с «вернувшейся» из 2000-х сумкой-седлом.