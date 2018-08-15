В Петербург приехала новая коллекция Dior — с вещами по мотивам протестов 1968 года
В бутик Dior в Петербурге приехала одна из самых долгожданных коллекций года — с пацифистскими джемперами, маскулинными дубленками, клетчатыми костюмами и пэчворк-сапогами. Каждая вещь — оммаж дизайнера Марии Грации Кьюри парижским событиям 1968 года, когда в центре художественных и общественных событий города оказалась свободная молодежь. Она выступала за феминизм, разрушение старых канонов и новую модную одежду — девушки с плакатами стояли перед бутиком Dior и кричали: «Mini skirts forever!» («Мини-юбки навсегда!»).
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Джемпер — 140 000 рублей, брюки — 77 000 рублей
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Жакет — 225 000 рублей, брюки — 92 000 рублей, кепи — 72 000 рублей
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Жакет — 225 000 рублей, футболка — 45 000 рублей, юбка — 215 000 рублей
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Жакет — 225 000 рублей, футболка — 45 000 рублей, юбка — 500 000 рублей
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Жакет — 225 000 рублей, футболка — 45 000 рублей, юбка — 215 000 рублей
Тогдашний креативный директор бренда Марк Боан не мог не откликнуться на требования времени: в его коллекциях появились приталенные силуэты, короткие платья и клетчатая плиссировка. Эти идеи переняла Мария Грация Кьюри, замешавшая архивы с форменной одеждой как символом первенства личности по отношению к гендерным различиям.
Free spirit проявляется не только в образах, но и в сочетании материалов. Килты выполнены из тюля в крапинку, сапоги сделаны из разных лоскутков ткани, а куртки приобрели металлизированную фактуру. Все эти вещи уже можно купить в бутике Dior на Невском проспекте, 113 вместе с «вернувшейся» из 2000-х сумкой-седлом.
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