Новый кампейн 404 NOT FOUND: Грузия, ягнята, костыли и платья из 70-х

Лицом коллекции стала грузинская модель Мариша Урушадзе, известная сотрудничеством с Gucci. Еще до съемок девушка травмировала ногу, но ее костыль стал атмосферным элементом рекламной кампании. Кроме него, можно купить любую вещь, как у Мариши: платья, костюмы и брендированные футболки продаются в Au Pont Rouge и шоу-руме 404 NOT FOUND на Марата, 52 по ценам от 12 000 до 47 000 рублей. Там же есть свитшоты и толстовки с кадрами из фильма «Москва слезам не верит» — капсульная коллекция с ними вышла в июне этого года.