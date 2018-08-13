«Собака.ru» и фонд AdVita собрали на благотворительной распродаже более 300 000 рублей
Мы вместе с фондом AdVita провели двухдневный благотворительный маркет с вещами от лучших дизайнеров Петербурга и Москвы и собрали 329 996 рублей в пользу людей с онкологическими заболеваниями. Собранная сумма побила рекорд бутик-сейла за шесть лет его существования: в прошлом году AdVita выручила 159 120 рублей и оплатила курс лечения для Екатерины Федорченко (25 лет) и Анны Одоевой (29 лет).
AdVita определит адресата пожертвования в течение нескольких дней — обычно это люди, которым необходима экстренная помощь. Вещи, которые не были распроданы, отправились на «After Sale» в магазин «Легко-Легко» на Большой Пушкарской, 10. Купить их и дополнить сумму сборов можно будет до 19 августа.
Напомним, на распродажу со скидками до 50% попали одежда и аксессуары от KISSELENKO, Tanya Kotegova, JM Studio, NNedre, So Number One, Arctic Explorer, Arny Praht, Dress Up Hero, 404 NOT FOUND, Math, St. Friday Socks, Liza Odinokikh, Nina Shterenberg, Jana Segetti, Novaya, I AM Studio, Reka Wear, «Доброта», Subbota Showroom и других брендов и магазинов. Кроме того, в рамках маркета в «Голицын Холле» прошли лекции от историка моды Мэган Виртанен, фэшн-редактора «Собака.ru» Алины Малютиной и историка костюма Ольги Хорошиловой, а еще парикмахерское шоу от «Студии Осипова», dj-сет от Саши Слесаревой, гитарный концерт от Andrew Axenov, фортепианное выступление «Неоклассика от YuMaro» и мастер-классы по стилю и макияжу.
Фото: Юлия Сафиханова
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