«Собака.ru» и фонд AdVita собрали на благотворительной распродаже более 300 000 рублей

Напомним, на распродажу со скидками до 50% попали одежда и аксессуары от KISSELENKO, Tanya Kotegova, JM Studio, NNedre, So Number One, Arctic Explorer, Arny Praht, Dress Up Hero, 404 NOT FOUND, Math, St. Friday Socks, Liza Odinokikh, Nina Shterenberg, Jana Segetti, Novaya, I AM Studio, Reka Wear, «Доброта», Subbota Showroom и других брендов и магазинов. Кроме того, в рамках маркета в «Голицын Холле» прошли лекции от историка моды Мэган Виртанен, фэшн-редактора «Собака.ru» Алины Малютиной и историка костюма Ольги Хорошиловой, а еще парикмахерское шоу от «Студии Осипова», dj-сет от Саши Слесаревой, гитарный концерт от Andrew Axenov, фортепианное выступление «Неоклассика от YuMaro» и мастер-классы по стилю и макияжу.