Новая коллекция Rendez-Vous: балетки-автомобили, хайтопы с Энди Уорхолом и неоновые рюкзаки

Сеть обувных магазинов Rendez-Vous выпустила коллекцию на следующие осень и зиму. Хедлайнеры сезонного релиза все те же: Katy Perry с балетками-автомобилями и бархатными «рождественскими» полусапожками, Marc Jacobs с неоновыми рюкзаками и дискобольными кроссовками, Loriblu с переосмысленными ретро-туфлями и мюлями и Calvin Klein с «уорхоловскими» хайтопами. Среди новых резидентов Rendez-Vous — авторы андеграундной кожаной обуви The last conspiracy и одни из самых известных производителей сумок Furla. Оба будут продаваться в магазинах со следующего сезона наряду с другими марками-титанами и молодыми креативными дизайнерами.