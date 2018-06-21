Татьяна Парфенова и Диана Вишнева создали совместный бренд одежды

Муза Татьяны Парфеновой Диана Вишнева стала ее коллегой: дизайнер и прима-балерина создали совместный бренд практичной одежды для репетиций и жизни «Тело и Душа». Об этом стало известно из «фейсбука» Татьяны Валентиновны, там же появилась информация об открытии нового магазина на Новой Голландии.