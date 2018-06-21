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Татьяна Парфенова и Диана Вишнева создали совместный бренд одежды

Муза Татьяны Парфеновой Диана Вишнева стала ее коллегой: дизайнер и прима-балерина создали совместный бренд практичной одежды для репетиций и жизни «Тело и Душа». Об этом стало известно из «фейсбука» Татьяны Валентиновны, там же появилась информация об открытии нового магазина на Новой Голландии.

Напомним, Диана Вишнева — амбассадор кутюрной коллекции Tatyana Parfionova «История Лебедя», кроме того дизайнерский сарафан примы Мариинского театра был признан лучшим кутюрным платьем 2007 года по версии американского Vogue.

  • Диана Вишнева в съемке коллекции «История Лебедя»
  • Диана Вишнева в съемке коллекции «История Лебедя»

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