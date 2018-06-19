Бренд DOKUCHAEVA обвинил Dolce & Gabbana в плагиате

Поклонники российской марки провели расследование не хуже @diet_prada и связали копипаст с недавней публикацией американского журнала Forbes. Издание поместило шоу-рум Докучаевой в список обязательных к посещению мест на ЧМ-2018, коллекция Dolce & Gabbana вышла чуть позже. «Уже можно подавать в суд на D&G или подождать, когда они что-то еще скопируют?», — написали в телеграмм-канале бренда.