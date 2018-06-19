Если времени бегать в поисках «носибельных сувениров» нет, их можно найти в одном-единственном месте — магазине «Легко-Легко» на Большой Пушкарской. Часть продукции из ассортимента разрабатывают дети с различными заболеваниями, а деньги от продажи разрисованных шопперов и футболок с Сергеем Довлатовым поступают в благотворительный фонд AdVita. Кстати, шопперы — самые желанные памятки из Петербурга: они не только удобные и ультрамодные, но и вмещают весь тревел-багаж туриста. Зная это, художница Аврора Батырева выпустила сумки с ироничными надписями «В Питере — любить», «В Екатерининском саду себе любимого найду» и «Илья водит баб в Главный штаб», вошедшие в список маст-хэвов на летний сезон.