В Петербурге откроется новое фэшн-пространство площадью 2500 кв. метров

владелец кластера Modul и куратор проекта «Ателье»

«В "Искре" уже имеются все необходимые инженерные дополнения, необходимые для комфортной работы и согласований проекта резидентов: пожарная сигнализация, система подачи и оттока воздуха, кондиционер, высокоскоростной интернет, продуманная радиальная навигация (не заблудиться в лестницах).

В процессе создания подобных мест стало понятно, что без продуманных общественных мест не обойтись. Поэтому на каждый этаж встанут зоны совместного действия. На случаи масштабных вопросов и задач резиденты смогут бесплатно воспользоваться полностью оборудованной переговорной с AppleTV и широкоформатным монитором. Для активного отдыха оборудуется пространство с настольным теннисом. Отдохнуть на мягких диванах, полистать журналы, подождать своей очереди, к примеру, к своему барберу, можно будет в chill-зоне.

Главной зоной совместного действия будет кафе-коворкинг. Тут пройдут основные мероприятия проекта и различные лекции как в тематике пространства, так и на актуальные социальные темы. Ну и, конечно же, вкусно и полезно поесть».