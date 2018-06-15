В Петербурге откроется новое фэшн-пространство площадью 2500 кв. метров
Максим Цветков, который занимается фэшн-пространствами Modul и «Ателье», рассказал «Собака.ru» об открытии площадки-резиденции «Искра» для проектов в сфере моды, красоты, дизайна и архитектуры. На площади 2500 кв. метров расположатся более 20 шоу-румов российских дизайнеров, 10 бьюти-салонов, барбершопов и студий визажа, а также 15 локаций для реализации любой задумки — от создания продукта и до его продажи.
Максим Цветков
владелец кластера Modul и куратор проекта «Ателье»
«В "Искре" уже имеются все необходимые инженерные дополнения, необходимые для комфортной работы и согласований проекта резидентов: пожарная сигнализация, система подачи и оттока воздуха, кондиционер, высокоскоростной интернет, продуманная радиальная навигация (не заблудиться в лестницах).
В процессе создания подобных мест стало понятно, что без продуманных общественных мест не обойтись. Поэтому на каждый этаж встанут зоны совместного действия. На случаи масштабных вопросов и задач резиденты смогут бесплатно воспользоваться полностью оборудованной переговорной с AppleTV и широкоформатным монитором. Для активного отдыха оборудуется пространство с настольным теннисом. Отдохнуть на мягких диванах, полистать журналы, подождать своей очереди, к примеру, к своему барберу, можно будет в chill-зоне.
Главной зоной совместного действия будет кафе-коворкинг. Тут пройдут основные мероприятия проекта и различные лекции как в тематике пространства, так и на актуальные социальные темы. Ну и, конечно же, вкусно и полезно поесть».
Открытие фонда «Искра» на 1-й Советской, 6 планируется на июль этого года — ускорить процесс можно, став резидентом проекта и обратившись за этим к команде «Арт Площади». Именно она нашла дизайнеров, бьюти-мастеров, барберов и татуировщиков, которые сейчас работают в «Модуле» и «Ателье», и ищет арендаторов для новой модной локации.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.