30 красивых туфель и босоножек на свадьбу и выпускной

Но главное в туфлях — не дизайн, а удобство: колодка, каблук и фактура должны не мешать выпускному или свадебному веселью, а только способствовать. И здесь на помощь приходят функциональные туфли от Jimmy Choo с невысокой «рюмкой», мягкой кожей и заостренным мысом. Они не утяжеляют и не натирают ногу, а смотрятся так, будто их отобрали у Золушки. Хотя в каком-то смысле это действительно так: серию с градиентным глиттером рекламирует британская фэшн-принцесса Кара Делевинь.