30 красивых туфель и босоножек на свадьбу и выпускной
Сезон выпускных и свадеб в самом разгаре: мы уже нашли четыре десятка платьев на любой торжественный случай, а теперь подбираем к ним такие же красивые туфли и босоножки. С каблуком в виде руки, шелковыми лентами из комиксов, перьями с карнавала в Рио-де-Жанейро и зеркальным отражением себя.
В случае с брендами Christian Dior, Gucci, Prada, Balenciaga, Dolce & Gabbana и Alexander McQueen подбирают не обувь к платью, а вовсе наоборот. Яркие, «акцентные» туфли — будь то с голубым глиттером, новогодним помпоном, граффити, хештегами, брошами и гигантскими бантами — мы советуем носить с однотонными минималистичными нарядами: комбинациями, футлярами и костюмами с мужского плеча.
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Aleksandersiradekian, 62 250 рублей (ДЛТ)
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ASH, 8500 рублей (Very Concept Store)
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Gianvito Rossi, 63 050 рублей (ДЛТ)
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Lera Nena, 2990 рублей (toptop.ru)
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Valentino, 47 800 рублей (Valentino)
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Patrizia Pepe, 32 694 рублей (Patrizia Pepe)
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Balenciaga, 83 400 рублей (Farfetch)
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Befree, 1999 рублей (Befree)
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Jimmy Choo, 40 100 рублей (Farfetch)
Но главное в туфлях — не дизайн, а удобство: колодка, каблук и фактура должны не мешать выпускному или свадебному веселью, а только способствовать. И здесь на помощь приходят функциональные туфли от Jimmy Choo с невысокой «рюмкой», мягкой кожей и заостренным мысом. Они не утяжеляют и не натирают ногу, а смотрятся так, будто их отобрали у Золушки. Хотя в каком-то смысле это действительно так: серию с градиентным глиттером рекламирует британская фэшн-принцесса Кара Делевинь.
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Alexander Wang, 35 550 рублей (Au Pont Rouge)
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Katy Perry, 6420 рублей (Rendez-Vous)
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Alexander McQueen, 89 950 рублей (ДЛТ)
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H.I.T., 6740 рублей (toptop.ru)
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Tommy Hilfiger, 7490 рублей (Tommy Hilfiger)
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Dior, цена по запросу (Dior)
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René Caovilla, 82 150 рублей (Bosco di Ciliegi)
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Dolce & Gabbana, 58 450 рублей (ДЛТ)
Формулу «красота + комфорт» так же можно найти в коллекциях Alexander Wang (черные туфли с металлическими бусинами — маст-хэв!), Loewe (полубалетки украшны серебристой чешуей!) и H.I.T. (в бархатных босоножках нога чувствует себя как в домашних тапочках). А купить ее за демократичную цену — у масс-маркет бренда Befree, который предлагает неубиваемую обувь по ценам до 2000 рублей. Проверенно рейвами и музыкальными фестивалями!
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