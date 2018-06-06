Бренд «Волчок» и модель Маша Миногарова выпустили «отличительные» футболки для высоких девушек

История с флешмобом модели Маши Миногаровой, в котором приняли участие десятки высоких девушек со всей страны, получила продолжение: теперь у них есть собственная «отличительная» одежда. Вместе с аутдор-брендом «Волчок» Маша выпустила лимитированную коллекцию футболок с надписями «Я выше этого» и «Я не баскетболистка» — по названиям хештегов, которыми высокие девушки сопровождали свои Instagram-истории о плюсах и минусах роста 180+.