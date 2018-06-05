Брюки-парашюты, идеальные платья на лето и кутюрные мюли в новой коллекции Лены Максимовой

дизайнер

«Новая коллекция, как и предыдущая, получилась эклектичной, я это связываю с тем, что в последнее время много путешествую и после поездок возвращаюсь другим человеком с другими мыслями и идеями. Складывается образ современной мечтательницы, романтичной особы из будущего. За счет светоотражающих элементов в виде рюш и цветов идет отсылка к городской среде.

С этой коллекцией мы выпустили пару моделей обуви. Мюли — очень удобная и красивая обувь без задника, которая никогда не натрет пятку. С недавних пор мы решили отказаться от традиционных сезонных выпусков в пользу вневременных коллекций и даже иногда просто попадания в сезон. Хочется чтобы одежда от моего бренда была актуальной, хочется показывать вещи, которые несут позитивные эмоции».