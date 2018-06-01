50 необычных (лучших!) сумок из новых коллекций
Ритейлеры, универмаги и шоу-румы российских дизайнеров к лету готовы: мы нашли в их новых коллекциях необычные шопперы, тоуты, кросс-боди и клатчи, которые будем носить с легкой одеждой и открытой обувью.
Необычная сумка — это когда вместо минималистичной кожаной фактуры на ней нарисованы лицо «Венеры» Сандро Боттичелли (My Bacio), обложка «Войны и Мира» (Foliant), фасад Исаакиевского дворца (Paul Smith), пес Кита Харинга (Coach) или комиксы лондонской художницы Бриджит Эльвы (Prada). Такой аксессуар оттягивает внимание от наспех надетых треников или испачканной мороженным футболки, а еще украшает интерьер не хуже авторского арт-объекта.
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My Bacio, 17 900 рублей (mybacio.com)
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Emporio Armani, 14 400 рублей (Babochka)
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Marc Jacobs, 11 760 рублей (Au Pont Rouge)
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Fjällräven Kånke, 5270 рублей (Friend Function)
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Prada, цена по запросу (Prada)
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GO x Leokid, 2600 рублей (Friend Function)
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Tommy Hilfiger, 5990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Carhartt Wip, 3990 рублей («Отдел»)
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Chanel, 196 000 рублей (Chanel)
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Imakebags, 11 300 рублей (Imakebags)
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Sensi Studio, 21 300 рублей (ДЛТ)
Стейтемент-вещи также есть в весенне-летних коллекциях Balenciaga, пропустившего голубой уикендер через шредер, Chanel, сделавшего пластиковые шопперы специально для петербургской погоды, Off-White, прикрепившего к клатчу обычный канцелярский зажим, Calvin Klein, поместившего на сумку-ковш фотоработу Уорхола, и Chloe, вдохновившегося фильмом «Сталкер» Андрея Тарковского. В этом сезоне бренды, наконец, научились сочетать отличный дизайн и функциональность аксессуаров — в их «придумки» помещается все, что нужно для работы и отдыха — будь то огромная косметичка или тяжелый ноутбук.
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Chanel, 251 300 рублей (Chanel)
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Arny Praht, 6490 рублей (Arny Praht)
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Moschino Couture, 34 200 рублей (Bosco di Ciliegi)
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Lacoste, 7490 рублей (Lacoste)
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Dolce & Gabbana, 38 050 рублей (Детский этаж ДЛТ)
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Maison Kitsune, 5335 рублей (Farfetch)
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MM6 Maison Margiela, 7700 рублей (Au Pont Rouge)
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Dior, цена по запросу (Dior)
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Paco Rabanne, 30 330 рублей (Au Pont Rouge)
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Sorry I'm not, 5500 рублей (sorryiamnot.com)
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Valentino, 124 800 рублей (Valentino)
Российские дизайнеры тоже не отстают и придумывают свое видение сезонных трендбуков: Никита Моисеенко из Sorry I'm not выпустил кожаный пакет с «позолотой» (и оммажем работе Демны Гвасалия), победительница нашего конкурса «Новые имена в дизайне» Ольга Чернощекова сделала круглую сумку-ядро (и она крепится к запястью!), Юлия Новикова из Novik Love вырезала аксессуар из дерева (а точнее из остатков после вырубки бука), а бренд из Петербурга Polyarus продырявил и разукрасил автомобильные шины (нет, мы не шутим!).
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Coach, 15 426 рублей (Farfetch)
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Calvin Klein, 136 008 рублей (Calvin Klein)
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Louis Vuitton, 220 000 рублей (ru.louisvuitton.com)
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Extra, 845 рублей («Юность»)
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Emporio Armani, 48 300 рублей (Babochka)
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Novik Love, 10 500 рублей (Freedom Store)
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Chloe, 107 000 рублей (Babochka)
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Lera Nena, 11 980 рублей (toptop.ru)
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Kenzo, 13 860 рублей (Rendez-Vous)
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UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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Olga Chernoschekova, 25 000 рублей (Olga Chernoschekova)
Хотя мужчинам не нужен ни классный дизайн, ни необычные материалы: их сумка должна быть функциональной, неубиваемой, желательно черной и сочетающейся с официальным костюмом и с одеждой в стиле athleisure. Мы нашли такие в магазине «Отдел», у локальной марки Arny Praht, в мультибренде Rendez-Vous, Bosco di Ciliegi на Невском проспекте, а также на распродаже в крупнешйем онлайн-ритейлере Farfetch. Там аксессуары (и не только!) на лето можно купить с 50-процентной скидкой.
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Maison Margiela, 103 278 рублей (Farfetch)
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Cult Gaia, 29 050 рублей (ДЛТ)
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Bant, 6200 рублей (8-store)
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Dolce & Gabbana, 81 850 рублей (ДЛТ)
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Jil Sander, 53 950 рублей (Bosco di Ciliegi)
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Gucci, 64 950 рублей (ДЛТ)
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Longchamp, 11 700 рублей (Bosco di Ciliegi)
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H.I.T, 5980 рублей (toptop.ru)
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Gerard Henon, 4590 рублей (Rendez-Vous)
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Polyarus, 4500 рублей (Polyarus)
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My Bacio, 25 900 рублей (mybacio.com)
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