50 необычных (лучших!) сумок из новых коллекций

Хотя мужчинам не нужен ни классный дизайн, ни необычные материалы: их сумка должна быть функциональной, неубиваемой, желательно черной и сочетающейся с официальным костюмом и с одеждой в стиле athleisure. Мы нашли такие в магазине «Отдел», у локальной марки Arny Praht, в мультибренде Rendez-Vous, Bosco di Ciliegi на Невском проспекте, а также на распродаже в крупнешйем онлайн-ритейлере Farfetch. Там аксессуары (и не только!) на лето можно купить с 50-процентной скидкой.