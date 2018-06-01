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50 необычных (лучших!) сумок из новых коллекций

Ритейлеры, универмаги и шоу-румы российских дизайнеров к лету готовы: мы нашли в их новых коллекциях необычные шопперы, тоуты, кросс-боди и клатчи, которые будем носить с легкой одеждой и открытой обувью. 

  • Dior, цена по запросу (Dior)
  • Foliant, 20 300 рублей (22.13gift)
  • Balenciaga, 116 500 рублей (ДЛТ)
  • Arny Praht, 3490 рублей (Arny Praht)
  • Paul Smith, 14 100 рублей (Bosco di Ciliegi)
  • Off-White, 52 800 рублей (Babochka) 

Необычная сумка — это когда вместо минималистичной кожаной фактуры на ней нарисованы лицо «Венеры» Сандро Боттичелли (My Bacio), обложка «Войны и Мира» (Foliant), фасад Исаакиевского дворца (Paul Smith), пес Кита Харинга (Coach) или комиксы лондонской художницы Бриджит Эльвы (Prada). Такой аксессуар оттягивает внимание от наспех надетых треников или испачканной мороженным футболки, а еще украшает интерьер не хуже авторского арт-объекта.

  • My Bacio, 17 900 рублей (mybacio.com)
  • Emporio Armani, 14 400 рублей (Babochka)
  • Marc Jacobs, 11 760 рублей (Au Pont Rouge)
  • Fjällräven Kånke, 5270 рублей (Friend Function)
  • Prada, цена по запросу (Prada)
  • GO x Leokid, 2600 рублей (Friend Function)
  • Tommy Hilfiger, 5990 рублей (Tommy Hilfiger)
  • Carhartt Wip, 3990 рублей («Отдел»)
  • Chanel, 196 000 рублей (Chanel)
  • Imakebags, 11 300 рублей (Imakebags)
  • Sensi Studio, 21 300 рублей (ДЛТ)

Стейтемент-вещи также есть в весенне-летних коллекциях Balenciaga, пропустившего голубой уикендер через шредер, Chanel, сделавшего пластиковые шопперы специально для петербургской погоды, Off-White, прикрепившего к клатчу обычный канцелярский зажим, Calvin Klein, поместившего на сумку-ковш фотоработу Уорхола, и Chloe, вдохновившегося фильмом «Сталкер» Андрея Тарковского. В этом сезоне бренды, наконец, научились сочетать отличный дизайн и функциональность аксессуаров — в их «придумки» помещается все, что нужно для работы и отдыха — будь то огромная косметичка или тяжелый ноутбук.

  • Chanel, 251 300 рублей (Chanel)
  • Arny Praht, 6490 рублей (Arny Praht)
  • Moschino Couture, 34 200 рублей (Bosco di Ciliegi)
  • Lacoste, 7490 рублей (Lacoste)
  • Dolce & Gabbana, 38 050 рублей (Детский этаж ДЛТ)
  • Maison Kitsune, 5335 рублей (Farfetch)
  • MM6 Maison Margiela, 7700 рублей (Au Pont Rouge)
  • Dior, цена по запросу (Dior)
  • Paco Rabanne, 30 330 рублей (Au Pont Rouge)
  • Sorry I'm not, 5500 рублей (sorryiamnot.com)
  • Valentino, 124 800 рублей (Valentino) 

Российские дизайнеры тоже не отстают и придумывают свое видение сезонных трендбуков: Никита Моисеенко из Sorry I'm not выпустил кожаный пакет с «позолотой» (и оммажем работе Демны Гвасалия), победительница нашего конкурса «Новые имена в дизайне» Ольга Чернощекова сделала круглую сумку-ядро (и она крепится к запястью!), Юлия Новикова из Novik Love вырезала аксессуар из дерева (а точнее из остатков после вырубки бука), а бренд из Петербурга Polyarus продырявил и разукрасил автомобильные шины (нет, мы не шутим!).

  • Coach, 15 426 рублей (Farfetch)
  • Calvin Klein, 136 008 рублей (Calvin Klein)
  • Louis Vuitton, 220 000 рублей (ru.louisvuitton.com)
  • Extra, 845 рублей («Юность»)
  • Emporio Armani, 48 300 рублей (Babochka)
  • Novik Love, 10 500 рублей (Freedom Store)
  • Chloe, 107 000 рублей (Babochka)
  • Lera Nena, 11 980 рублей (toptop.ru)
  • Kenzo, 13 860 рублей (Rendez-Vous) 
  • UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
  • Olga Chernoschekova, 25 000 рублей (Olga Chernoschekova)

Хотя мужчинам не нужен ни классный дизайн, ни необычные материалы: их сумка должна быть функциональной, неубиваемой, желательно черной и сочетающейся с официальным костюмом и с одеждой в стиле athleisure. Мы нашли такие в магазине «Отдел», у локальной марки Arny Praht, в мультибренде Rendez-Vous, Bosco di Ciliegi на Невском проспекте, а также на распродаже в крупнешйем онлайн-ритейлере Farfetch. Там аксессуары (и не только!) на лето можно купить с 50-процентной скидкой.

  • Maison Margiela, 103 278 рублей (Farfetch)
  • Cult Gaia, 29 050 рублей (ДЛТ)
  • Bant, 6200 рублей (8-store)
  • Dolce & Gabbana, 81 850 рублей (ДЛТ)
  • Jil Sander, 53 950 рублей (Bosco di Ciliegi)
  • Gucci, 64 950 рублей (ДЛТ)
  • Longchamp, 11 700 рублей (Bosco di Ciliegi)
  • H.I.T, 5980 рублей (toptop.ru)
  • Gerard Henon, 4590 рублей (Rendez-Vous)
  • Polyarus, 4500 рублей (Polyarus)
  • My Bacio, 25 900 рублей (mybacio.com)

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