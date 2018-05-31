Кладбище, средневековье и клан русских моделей на показе новой коллекции Gucci
После Бала института костюма, который прошел в начале мая в Нью-Йорке и был посвящен взаимоотношениям моды и религии, дизайнеру Gucci Алессандро Микеле понравилось обыгрывать тему католицизма и смерти. Для показа новой resort-коллекции бренда он пригласил гостей на кладбище — да, на настоящее кладбище Аликамп в Арле, городе, где жил и работал Винсент Ван Гог.
Однако отсылок к творчеству постимпрессиониста в коллекции не было — вместо этого кресты, искусственные цветы и корсеты из ребер. Именно на них «перебрались» глаза с прошлого осенне-зимнего показа Gucci и из лука Ланы Дель Рэй для красной дорожки Met Gala: они служили декоративным элементом одежды вместо страз и крупных бусин.
Из других «причуд» коллекции — меховые бабуши, выглядывающие из крупного кармана сумки, головные уборы, отсылающие к костюмам докторов во время средневековой чумы, двухцветные очки, символизирующие жизнь и смерть, а также принт Chateau Marmont, посвященный самому секретному голливудскому отелю (с оргиями, наркотиками и ежедневными бесчинствами). Многие из этих вещей представлял клан русских моделей, которые прочно обосновались на подиуме Gucci – это Ольга Запивохина, Геннадий Малинин и Мария Игошина, которая дебютировала на международной арене только в феврале. В остальном бренд продолжает из сезона в сезон работать с одними и теми же тканями и силуэтами, и в индустрии моды считают, что фэшн-перфомансами Микеле отвлекает внимание от одежды. Посмотрим, куда приведет эта «смена акцентов» в следующий раз (в бордель? музей Сальвадора Дали? Храм Зуба Будды?).
Фото: vogue.com
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