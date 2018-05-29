Покупка недели: гигантская шляпа-гриб Jacquemus, о которой мечтают все инфлюэнсеры (и мы тоже!)

Шляпу, которая в Москве получила солд-аут сразу же после «приезда» (да и было их всего несколько штук), наконец, можно купить в Петербурге. Главный стейтмент-аксессуар из коллекции французского бренда Jacquemus поступил в ДЛТ вместе с остальной летней (жаркой!) коллекцией. Шляпа, хоть и закрывает обзор, но отлично спасает от палящего солнца, а еще сочетается с любыми вещами — будь то черное вечернее платье, льняная рубашка и присборенный пиджак.