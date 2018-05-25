Новая коллекция Christian Dior: проливной дождь, конюшня и мексиканские наездницы
Ради показов круизных коллекций Dior выезжает за пределы родного Парижа: на этот раз фэшн-перфоманс прошел в конюшнях усадьбы Шантийи, в здании, построенном еще в XVIII столетии. Сет-дизайн был устроен самой природой: гости, модели и больше 80 луков в буквальном смысле мокли под проливным дождем. Все как завещала дизайнер бренда Мария Грация Кьюри, пожелавшая, чтобы гости шоу чувствовали себя в «какой-то экзотической локации».
Жокейские костюмы, тренчкоты цвета хаки, офисные рубашки и кожаные пиджаки проверку катаклизмами прошли на сто процентов. Однако помимо практичности и функциональности, они имели важный референс: Мария Грация Кьюри посвятила коллекцию так называемым эскарамуза — мексиканским женщинам-наездницам. «Почему мне нравятся эскарамуза? Они занимаются очень мужским делом — родео. Но делают это в традиционных, очень женственных и красивых платьях, — рассказывала дизайнер в интервью изданию WWD.
В качестве основной ткани коллекции — toile de jouy, материал с мелким набивным рисунком одного цвета. Ранее он использовался исключительно для декора интерьера, но в 50-е твердо закрепился в дизайне вещей Dior. В новой resort-коллекции на этой ткани появился анималистичный принт — с тиграми и змеями: «Мне хотелось сделать наше наследие носибельным, — рассказала Мария Грация. — Важно обращаться к своему ДНК и одновременно следить за тенденциями, иначе у вас получится винтажный или музейный экспонат».
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