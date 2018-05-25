Новая коллекция Christian Dior: проливной дождь, конюшня и мексиканские наездницы

В качестве основной ткани коллекции — toile de jouy, материал с мелким набивным рисунком одного цвета. Ранее он использовался исключительно для декора интерьера, но в 50-е твердо закрепился в дизайне вещей Dior. В новой resort-коллекции на этой ткани появился анималистичный принт — с тиграми и змеями: «Мне хотелось сделать наше наследие носибельным, — рассказала Мария Грация. — Важно обращаться к своему ДНК и одновременно следить за тенденциями, иначе у вас получится винтажный или музейный экспонат».