Мода Думской улицы: бренд Novaya опубликовал лукбук новой летней коллекции
Марка Novaya показала летнюю коллекцию, снятую в главной локации демократичных закусочных и питейных заведений Петербурга. Оказывается, в антураже Думской улицы отлично уживаются интеллигентные образы — будь то платье а стиле 80-х, комплект из льняных пиджака и шорт, брючный костюм с мужского плеча или комбинезон графитового оттенка. За стайлинг этих модных летних вещей отвечают ультрамодные аксессуары и обувь: крупные серьги-кольца, минималистичные белоснежные мюли, прозрачные носки с надписью «You Right», казаки на каблуке и длинные перчатки — берем Novaya прямо в таком тотал-луке!
Коллекцию уже можно купить на сайте марки по ценам от 8000 до 15 000 рублей. Там же есть отличные мужские вещи: тренчкоты, бомберы и дутые куртки на случай, если лето все-таки будет холодным.
Фото: Сергей Ломакин
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