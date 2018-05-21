Бренд из Петербурга YAND выпустил коллекцию мусульманской уличной одежды

Главной вещью в дебютной коллекции YAND WEAR стала абая с капюшоном — по версии стилиста съемки Вадима Ксенодохова и фотографа Полины Твердой (и нашей тоже!), она отлично сочетается с бейсболкой, конструктивистскими украшениями и сапогами Vetements на каблуках-маркерах. Абая, как и вся одежда в линейке, сделана из натуральных тканей — стопроцентного хлопка, крепа и вискозы, которые не стесняют движений, адаптируются под разные типы фигуры и дают телу дышать в жару.