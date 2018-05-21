Бренд из Петербурга YAND выпустил коллекцию мусульманской уличной одежды
Бренд YAND (Your Amazing Namaz Dress), основанный в 2015 году дизайнером Сетой Яндиевой и директором Aurora Festival Артемом Балаевым и специализирующийся на создании мусульманских платьев ручной работы, выпустил «уличную» линейку. В нее вошли длинные платья, юбки, худи, свитшоты, жакеты и рубашки свободного кроя, которые отвечают одновременно и предписаниям религиозных традиций, и требованиям современных девушек любого вероисповедания.
Главной вещью в дебютной коллекции YAND WEAR стала абая с капюшоном — по версии стилиста съемки Вадима Ксенодохова и фотографа Полины Твердой (и нашей тоже!), она отлично сочетается с бейсболкой, конструктивистскими украшениями и сапогами Vetements на каблуках-маркерах. Абая, как и вся одежда в линейке, сделана из натуральных тканей — стопроцентного хлопка, крепа и вискозы, которые не стесняют движений, адаптируются под разные типы фигуры и дают телу дышать в жару.
Напомним, YAND стал единственным российским брендом, приглашенным к участию в Pret-a-Cover Fashion Week — уникальной международной инициативе Islamic Fashion Design Council, журнала Vanity Fair и интернет-магазина Farfetch. В прошлом году марка представила коллекцию в музее-заповеднике «Царское село» в рамках проекта «Ассоциации» в Петербурге и показала лучшие работы в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Одежду YAND из новой streetwear-линейки можно купить в интернет-магазине yandwear.ru.
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