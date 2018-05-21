45 самых красивых купальников и плавок на лето

Самые модные как раз-таки монокини — сплошные купальники с глубокими вырезами по бокам. Они не так сильно прячут тело от солнца и сочетаются с любой повседневной одеждой как боди — в моделях брендов Lazul и Undiz, недавно открывшего первый бутик в Петербурге, можно спокойно доехать до пляжа в метро, надев их под джинсовые шорты или брюки с лампасами.