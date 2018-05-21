45 самых красивых купальников и плавок на лето
Петербуржцы советуют: если жара пришла, а сезон отпусков еще нет, загорайте везде, где есть песок, вода и трава. Тем более, что мы нашли идеальные бикини, монокини и плавки — в шаговой доступности и от 838 до 37 700 рублей.
Самые модные как раз-таки монокини — сплошные купальники с глубокими вырезами по бокам. Они не так сильно прячут тело от солнца и сочетаются с любой повседневной одеждой как боди — в моделях брендов Lazul и Undiz, недавно открывшего первый бутик в Петербурге, можно спокойно доехать до пляжа в метро, надев их под джинсовые шорты или брюки с лампасами.
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Calzedonia, 5899 рублей (Calzedonia)
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Dolce & Gabbana, 29 950 рублей (ДЛТ)
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UNIQLO X TamTam, 1999 рублей (UNIQLO)
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Marysia, 24 750 рублей (ДЛТ)
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Befree, 838 рублей (Befree)
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JW Anderson, 14 440 рублей (Farfetch)
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Tezenis, 2098 рублей (Tezenis)
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Eres, цена по запросу (Eres)
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Oysho, 3698 рублей (Oysho)
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UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)
Раздельные купальники хороши тем, что разные модели можно миксовать между собой — например, бюстгальтер c аппликациями (Tezenis) надеть вместе с черными плавками (Victoria's Secret), а футуристичный топ со шнуровкой (Undiz) — с трусами с завышенной талией (Prism). Идеальный вариант — модель-трансформер, как в коллекциях Oysho: верх можно менять благодаря перестегиванию лямок и сочетать с низом разной стилистики и фактуры.
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Undiz, 1699 рублей (Undiz)
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Tommy Hilfiger, 5990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Victoria's Secret, 1846 рублей (Victoria's Secret)
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Calvin Klein, цена по запросу (Calvin Klein)
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Tezenis, 1499 рублей (Tezenis)
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Undiz, 2098 рублей (Undiz)
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Victoria's Secret, 2051 рубль (Victoria's Secret)
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Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 10 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Gucci, 25 400 рублей (Farfetch)
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Calzedonia, 7699 рублей (Calzedonia)
С мужчинами все сложнее: их выбор купальной одежды ограничен шортами, больше напоминающими «семейники», или неудобными микро-боксерами. Однако в ассортименте Tezenis, JW Anderson, Tommy Hilfiger и UNIQLO есть комфортные модели с классными принтами: тропическими цветами, креветками и милыми песиками. Причем у японского бренда плавки оснащены быстросохнущим материалом, что делает их еще лучшей инвестицией в пляжный гардероб.
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Calzedonia, 4999 рублей (Calzedonia)
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Vetements, 37 400 рублей (ДЛТ)
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Befree, 1049 рублей (Befree)
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Givenchy, 37 700 рублей (ДЛТ)
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UNIQLO X TamTam, 1999 рублей (UNIQLO)
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Tezenis, 1299 рублей (Tezenis)
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Bodypoetry, 11 990 рублей (bodypoetry.ru)
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Undiz, 2348 рублей (Undiz)
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Tommy Hilfiger, 5990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Tezenis, 2098 рублей (Tezenis)
Купальники также есть в коллекциях подиумных марок — Givenchy, Gucci, Moschino, Off-White и Vetements, и для многих такая покупка по сравнительно демократичной цене — единственный способ почувствовать магию бренда. Из российских компаний одежду для пляжа делают Petra Lingerie, специализирующаяся на производстве сексуального нижнего белья, а также Bodypoetry, дебютировавший в июле прошлого года. У них комплект стоит до 12 000 рублей, а сколько гордости за лейбл «made in Russia»!
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Moschino, 18 968 рублей (Farfetch)
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Clube Bossa, 24 450 рублей (ДЛТ)
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Prism, 8560 рублей (Au Pont Rouge)
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Victoria's Secret, 2872 рублей (Victoria's Secret)
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Victoria's Secret, 2735 рублей (Victoria's Secret)
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Befree, 1118 рублей (Befree)
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JW Anderson, 14 440 рублей (Farfetch)
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Tezenis, 2098 рублей (Tezenis)
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Oysho, 3999 рублей (Oysho)
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Petra, 5550 рублей (Petra Lingerie store)
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