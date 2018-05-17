Японский флаг, зеленые шубы и сумки из пластика в лукбуке новой коллекции DOKUCHAEVA

Несмотря на наличие футуристичных элементов — пластиковых сумок, металлизированных курток и инструментальных поясов — DOKUCHAEVA вновь и вновь возвращается к японским мотивам. В этой коллекции они выражены довольно явно — например, в пальто с флагом Японии и интерпретации национального костюма, которые впервые стилизованы очками, брендированными брелоками и носками с надписями «Disco», «Queen», «Only» и «Look at me».