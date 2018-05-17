Японский флаг, зеленые шубы и сумки из пластика в лукбуке новой коллекции DOKUCHAEVA

Финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и номинант прошлогодней премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Докучаева выпустила лукбук осенне-зимней коллекции. Вещи, впервые показанные на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в марте этого года, теперь проверяются на удобство и прочность — через приседания, вертикальный шпагат и самые сложные posing-приемы.

Несмотря на наличие футуристичных элементов — пластиковых сумок, металлизированных курток и инструментальных поясов — DOKUCHAEVA вновь и вновь возвращается к японским мотивам. В этой коллекции они выражены довольно явно — например, в пальто с флагом Японии и интерпретации национального костюма, которые впервые стилизованы очками, брендированными брелоками и носками с надписями «Disco», «Queen», «Only» и «Look at me». 

Коллекция поступит в продажу на сайте марки  в понедельник и будет стоить от 15 000 до 40 000 рублей. Хотя стейтмент-футболки и толстовки из линейки DOKUCHAEVA LIGHTS можно купить в интернет-магазине уже сегодня. 

Комментарии (3)

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  • oiatojuan 18 мая, 2018
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  • oiatojuan 18 мая, 2018
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